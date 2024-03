Fußball

13:47 Uhr

SG Feldheim/Genderkingen gerät weiter unter Druck

Die SG Feldheim-Genderkingen (in Weiß) verlor die Partie gegen den FC Zell/Bruck.

Plus Die Spielgemeinschaft verliert das wichtige Kellerduell gegen Tabellennachbar Zell/Bruck. Ligaprimus Münster/Holzheim holt souveränen Sieg.

Während in der Fußball-Kreisklasse Neuburg an der Tabellenspitze Münster/Holzheim den Abstand auf die Verfolger wahrt, hat Feldheim/ Genderkingen im so wichtigen Duell gegen Zell/Bruck erneut gepatzt. Das macht die Situation gegen den Abstiegskandidaten nicht einfacher.

SG Münster/Holzheim - FC Ehekirchen II 2:0 (0:0). Die erste Hälfte verlief weitgehend ohne nennenswerte Torraumszenen. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen aber durch die gut stehende Defensive des FCE kaum hindurch. Mehr als zwei Halbchancen für Michael Krabler sprangen zugunsten der SG dementsprechend nicht heraus. Nach dem Wechsel wurde es da schon interessanter: zunächst vergab Florian Säckler die bis dato beste Gelegenheit für Münster/Holzheim, als sein Drehschuss mit Links knapp am langen Pfosten vorbeistrich (52.). Doch nur kurz darauf durfte die Spielgemeinschaft jubeln. Luca Jurida zog aus 18 Metern flach ab und das Leder fand auf dem nassen Rasen seinen Weg zum 1:0 neben den Pfosten.

