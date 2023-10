Fußball

13:00 Uhr

SG Feldheim/Genderkingen kämpft für das Remis im Derby

Plus In der Kreisklasse Neuburg muss sich das favorisierte Team der SG Münster/Holzheim mit einem 2:2 begnügen.

In einem umkämpften Duell der beiden Spielgemeinschaften aus Feldheim/ Genderkingen sowie Münster/Holzheim in der Fußball-Kreisklasse Neuburg gab es am Ende keinen Sieger. Die beiden Teams trennten sich mit 2:2. Die Gäste aus Münster hatten am Anfang mehr vom Spiel und konnten in der 10. Minute mit einem Lattentreffer durch Lion Holler die erste Duftmarke setzen.

Danach kam die SGFG besser ins Spiel und hatte durch Marco Schütt die erste Torchance. Anschließend war das Spiel ausgeglichen, ohne das sich eine der beiden Mannschaften nennenswerte Torchancen erspielen konnte. Dies änderte sich in der 28. Minute, als Schütt die Gastgeber nach einer schönen Hereingabe in Führung köpfte. Bis zur Halbzeit erspielten sich die Gäste noch ein paar Gelegenheiten, bei denen jedoch nichts Zählbares mehr heraussprang, weshalb es bei der knappen Führung für die Gastgeber blieb.

