SG Feldheim/Genderkingen klettert aus den Abstiegsrängen

Plus Die Spielgemeinschaft erzielt einen Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten der Kreisklasse Neuburg. Spitzenreiter Münster fährt 5:0-Kantersieg ein.

In der Kreisklasse Neuburg hat die SG Feldheim/ Genderkingen einen Achtungserfolg erzielen können. Durch den Punkt gegen Berg im Gau verbesserte sich die Mannschaft auf Rang elf und besetzt damit nicht mehr den Abstiegsrelegationsrang. Souverän gab sich Spitzenreiter Münster/Holzheim.

SG Münster/Holzheim – SC Rohrenfels 5:0 (1:0). Nach einer Viertelstunde hätte die SG einen Elfmeter bekommen müssen, als Lion Holler klar vom Gästekeeper gefoult worden war, doch der Pfiff blieb aus. Zwei Minuten später war das 1:0 aber fällig, als Patrick Hammerl das Leder in die Rohrenfelser Maschen lufpte (16.). Bis kurz vor der Pause tat sich außer dem unwirtlichen Wetter nicht mehr viel. Dann aber sah Matthias Stuber nach zwei Fouls innerhalb weniger Minuten die Ampelkarte und Münster geriet somit in Unterzahl.