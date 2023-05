SG Flotzheim/Fünfstetten erlangt die Kreisklassen-Führung zurück

Der SG reicht ein 1:1 im Fußball-Derby in Monheim, um die Tabellenspitze zu übernehmen. Der SV Mauren triumphiert 3:1 im Stadtderby gegen den TSV Harburg.

Es war der Samstag der Lokalderbys in der Kreisklasse Nord I. In Monheim trennten sich die Gastgeber mit 1:1 von der SG Flotzheim/ Fünfstetten. Dieser reichte der eine Zähler, um nun wieder alleiniger Tabellenführer vor Deiningen zu sein. Die Rieser hatten ihre Partie zum 22. Spieltag bereits drei Wochen zuvor absolviert.

Der SV Mauren bezwang den Rivalen TSV Harburg mit 3:1. Im Abstiegskampf landete die SG TSV Wolferstadt/ Wemding einen wichtigen Auswärtssieg.

TSV Monheim – SG Flotzheim/Fünfstetten 1:1 (1:1). In der Vorwoche noch unterlegen, erzielt die SG Flotzheim-Fünfstetten nun zumindest ein Remis - und ist wieder Tabellenführer. Von Anfang an bot sich eine hart umkämpfte Partie, bei der sich keine der beiden Mannschaften viel Platz ließ. Die Monheimer erwischten dennoch den besseren Start, nach fünf Minuten köpfte Timo Kotter nach einem Freistoß zum 1:0 für den TSV ein. Die Gäste hielten weiter gut dagegen und nutzten einen direkten Freistoß durch Michael Sebald zum Ausgleich (26.). Bedingt durch das intensive Spiel mussten beide Mannschaften durch Zeitstrafen in Unterzahl auftreten. Dies konnte allerdings kein Team zu seinem Vorteil nutzen. In der zweiten Halbzeit gab es für beide Mannschaften nur noch wenig entscheidende Chancen auf das Siegtor. Der TSV scheiterte einmal am Pfosten, der FSV am Monheimer Schlussmann Jan Bengel. So trennten sich die Lokalrivalen am Ende mit einem gerechten Unentschieden. (tsv)

SV Mauren – TSV Harburg 3:1 (1:0). Simon Löfflad war für das Team mit seinen Treffern zum 1:0 unmittelbar vor der Pause und mit dem Schlusspunkt der Matchwinner. Zur tragischen Person auf Harburger Seite wurde Kai Kächler, der zunächst zu Beginn der zweiten Hälfte den Ausgleich markierte – nur, um mit einem Eigentor den SVM wieder in Führung zu bringen. (dz)

Simon Löfflad (rechts, mit Florian Moll) traf für den SV Mauren gleich zwei Mal im Derby. Foto: Szilvia Izsó Foto: Szilvia Izsó

SG Niederhofen-Hausen – SG TSV Wolferstadt/Wemding 1:2 (0:1). Es war ein verdienter Sieg für die Gäste – obwohl Michael Meyr nach einem Freistoß-Abpraller die Führung für die Heimelf auf dem Fuß hatte (17.). Besser machte es auf der Gegenseite Markus Luderschmid, der nach einem Eckball zum 0:1 einköpfte (21.).

Fast wäre das 0:2 fällig gewesen, doch Kevin Reicherzers Eckstoß knallte an den Innenpfosten und von dort in die Hände von Tormann Werner Fuchs. Gegenüber verpasste Felix Friedel gleich zweimal nur knapp den Ausgleich (36./37). Nach dem Wechsel stand Reicherzer völlig frei und erhöhte auf 0:2 (57.). Nach einem schönen Alleingang hätte Meyr für den Anschlusstreffer sorgen können, doch Gästekeeper Johannes Lehmann parierte (64.). Das 1:2 durch Samuel Vaas in der Nachspielzeit kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können (90.+5). (rn)