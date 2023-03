SG Flotzheim-Fünfstetten startet mit Sieg im Nachholspiel

Der Ligaprimus hat zum Auftakt der Frühjahrsrunde einen 2:0-Erfolg gegen den SV Mauren errungen.

Die SG Flotzheim-Fünfstetten hat ihre Nachholpartie gegen einen spielstarken Gegner verdient mit 2:0 gewonnen. Der SV Mauren hatte von Beginn an viel Ballbesitz, doch die besseren Tormöglichkeiten erspielte sich die Heimelf. Paul Hauck hatte die SG-Führung gleich zweimal auf dem Fuß, in der 9. Minute und dann in der 14. Minute, als er allein auf den Torwart zulief, jedoch scheiterte. Eine sehr stark agierende Heimdefensive ließ so gut wie keine Chancen zu, lediglich Maurens Florian Moll hatte eine Möglichkeit in der 14. Minute. Nach der Halbzeit erhöhte die SG den Druck nach vorne und schließlich gelang Paul Hauck die Führung (52.). Die Heimelf hatte die zweite Hälfte fest im Griff und in der 77. Minute setzte sich Oliver Wagner durch und erzielte den 2:0-Endstand. (AZ)