SG Flotzheim/Fünfstetten zieht mit dem Spitzenreiter gleich

Plus Der SV Mauren verhilft der Spielgemeinschaft mit einem 4:4 gegen Ligaprimus Deiningen dazu, aufzuschließen. Remis für Wolferstadt. Harburg und Monheim siegen.

Nachdem der Führende der Kreisklasse Nord I, die SpVgg Deiningen, gegen den SV Mauren in einem wahren Fußball-Krimi nur zu einem Remis kam, konnte Verfolger SG Flotzheim/Fünfstetten nun punktgleich ziehen. Gegen Minderoffingen gab es einen 4:0-Sieg zu bejubeln. Dasselbe Ergebnis – nur als Verliererteam, musste der TSV Ebermergen hinnehmen. Monheim und Harburg konnten vom vergangenen Spieltag dagegen siegreich vom Platz gehen.