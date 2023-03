SG Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau gewinnt das Spitzenspiel

Erst noch in Rückstand dreht die Spielgemeinschaft die Partie gegen Megesheim und ist nun punktgleich auf Platz eins der Kreisklasse Nord I.

Die SG Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau hat sich im Spitzenspiel gegen Megesheim durchgesetzt und somit den ersten Platz der Fußball-Kreisklasse Nord I gesichert. Einen starken Start legte die FSG Mündling-Sulzdorf beim 4:0-Sieg im Derby gegen Großsrheim hin.

TKSV Donauwörth – Eintracht T.R.B. 2:3 (0:0). Die Tore fielen erste in der zweiten Spielhälfte. Kurz nach der Pause brache Emircan Bilgen die Gäste durch ein Eigentor in Führung. Fatih Özkan besorgte den Ausgleich nach einer Stunde. Durch einen Doppelpack brachte Dejan Golub die Gäste erneut in Front (63., 70.). Dem TKSV gelang noch der Anschlusstreffer durch Robin Diethei per Elfmeter, doch zu mehr reichte es nicht mehr. (AZ)

SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau – SV Megesheim 3:2 (0:1). Beide Teams schenkten sich nichts. Die Partie wogte hin und her. Porcarri hatte den Spitzenreiter in der 38. Minute in Front gebracht, doch Verfolger Gundesheim-Weilheim steckte nicht auf. Seven Söllner glich aus, doch Rudolf Lehmann brachte den SVM erneut nach vorne. In der 78. Minute traf David Meyer zum 2:2. Tim Auernhammer erzielte kurz vor Spielende das 3:2. Die Heimelf hatte danach sogar noch die Chance, den Sieg auszubauen. (be)

SV Otting – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:1 (1:1). Nach einer starken Anfangsphase der Heimmannschaft war es Daniel Roßkopf, der die erste sehr gute Chance verpasste. Besser machte es Noah Berger, der nach einem sehenswerten Spielzug zum 1:0 einschob. Weitere Chancen konnte die Heimelf nicht verwerten. Der Gegner erzielte dann das 1:1 durch Lukas Kraus, der nach einem Ballverlust den Konter vollendete. In der zweiten Halbzeit war es ein reger Schlagabtausch, der aber keine weiteren Treffer mehr einbrachte. (svo)

BC Huisheim – SV Wörnitzstein-Berg 5:2 (5:1). Die Gäste wurden kalt erwischt. Bereits in der zweiten Minute erzielte Andreas Rebele nach einem Freistoß von Heinrich Straßer per Kopf die BCH-Führung. Kurz darauf erhöhte Thomas Rupprecht nach Vorlage von Janos Steib mit einem Heber zum 2:0. Nach einer weiteren Minute steuerte wieder Thomas Rupprecht auf das gegnerische Tor zu und traf zum 3:0. In der 35. Minute verkürzte Sakip Shala zum 3:1, aber Andreas Rebele (37.) und Thomas Rupprecht (40.) stellten das für die Hausherren beruhigende 4:1 und 5:1 her. Sakip Shala glückte mit einem wuchtigen Kopfball im Anschluss an eine Ecke das 5.2. (70.) (bc)

FSG Mündling-Sulzdorf – SG Großsorheim/Hoppingen 4:0 (1:0). Die FSG kam insgesamt zu einem verdienten Derbysieg. Bereits nach einer Viertelstunde köpfte Michael Fritz nach einer Flanke von Georg Heckel die Heimelf in Führung. Nach 23 Minuten verpasste es Johannes Fritz, die Führung auszubauen. Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern zunächst wenig Höhepunkte. Erst in der 72. Minute „staubte“ Johannes Fritz zum 2:0 ab. In der 82. Minute schob dann Alexander Klaus nach einer sehenswerten Kombination zum 3:0 ein. Wiederum Klaus markierte fünf Minuten vor Schluss den 4:0-Endstand. (sv)