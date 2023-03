Fußball

17:30 Uhr

SG Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau hat den Meistertitel im Auge

Plus Die Mannschaft peilt den Aufstieg in die Kreisklasse an. Auch Tagmersheim will in der A-Klasse Nord noch einmal angreifen. Andere Teams orientieren sich nach unten.

Von Helmut Bissinger

„Die Pause war lang“, sagt Sascha Raupach. Seit Anfang Februar ist die Fußball-Mannschaft von Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau wieder im Training, um zum Neustart der A-Klasse Nord am Sonntag fit zu sein. Raupach, Abteilungsleiter und Torhüter zugleich, weiß nicht so recht, wie es um das Leistungsvermögens des Teams aussieht. Immerhin elf Punkte trennen T.R.B. von Tabellenführer Megesheim. „Trotzdem wollen wir noch einmal angreifen.“ Raupach räumt ein, „dass die Hoffnungen nicht sehr groß sind, vorne mitmischen zu können.“ Das sieht bei der Spielgemeinschaft des TSV Gundelsheim und des FC Weilheim-Rehau ganz anders aus. Die Mannschaft von Trainer Marco Singer ist als Tabellenzweiter in die Winterpause gegangen. „Es sind alle an Bord. Wir haben nach wie vor den Meistertitel im Auge“, erklärt Spartenleiter Benjamin Berger. Zum Auftakt kommt es gleich zu einer wegweisenden Partie: Die SG trifft auf Spitzenreiter Megesheim. Bei drei Zählern Rückstand eine gute Gelegenheit, den Abstand einzuholen. Andere Teams aus dem Landkreis Donau-Ries orientieren sich nach "unten" Die anderen Landkreis-Teams sind mehr nach „unten“ orientiert, wollen ihre Plätze absichern, um nicht in den Abstiegsstrudel zu kommen. Beim BC Huisheim weiß man um den Ernst der Lage. Als Tabellenvorletzter will das Team nach oben klettern. Noch vor der Winterpause hat Patrick Müller die Mannschaft übernommen. Er ist nun nicht nur Spartenleiter, sondern auch Trainer. „Die Verletzungen sind auskuriert. Wir greifen voll an“, hat er als Devise ausgegeben. Die nahezu identische Ausgangsposition hat der SV Otting, der ebenfalls akut vom Abstieg bedroht ist. „Die Erwartungen haben wir bisher nicht erfüllt“, klagt Spartenleiter Manuel Dollinger. Er fordert nun volle Konzentration. Trainer Konstantinos Karagiannis kann aus dem Vollen schöpfen, gibt es doch keine Verletzte mehr. Am Ende der Saison wird für den Griechen übrigens Schluss sein. Nachfolger wird Edi Fischer, der schon selbst in Otting gespielt hat. Dollinger will zunächst den Abstieg vermeiden und dann „mit dem neuen Trainer und neuem Schwung neue Ziele ausgeben“. Vier Heimspiele am Stück für die FSG Mündling-Sulzdorf Die Reservemannschaft des SV Wörnitzstein-Berg sollte nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Aber wir wollen nicht da unten reinrutschen“, warnt Spartenleiter Michael Schmidbauer. Gleich nach der langen Pause wolle man deshalb gegen den BC Huisheim erfolgreich sein. Wegen einer Schulterprellung muss Simon Sturm zuschauen. Die FSG Mündling-Sulzdorf hat ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause bereits hinter sich. Bei Schlusslicht Maihingen holte die Truppe von Trainer Andreas Probst einen „wichtigen Sieg“. Das sei ein gutes Signal, meint Probst. Dieser Erfolg sei die Motivation für weitere gute Leistungen. Die Mannschaft hat nun vier Heimspiele am Stück vor sich, unter anderem gegen die SG Großsorheim/Hoppingen, die zum Auftakt wartet. Probst hofft, dass sein Team von Verletzungen verschont bleibt, „weil wir einen sehr dünnen Kader haben“. TKSV Donauwörth trifft auf das Schlusslicht Das Großsorheimer Team von Spielertrainer Heiko Rieß hat auf dem zehnten Rang überwintert. Mit neun Punkten auf den Tabellenletzten Maihingen II hat die Mannschaft sich in der Herbstrunde ein ordentliches Polster geschaffen auf den Abstiegsrang, kein Grund jedoch, sich darauf auszuruhen. In der Pause konnte sich die Spielgemeinschaft mit Mittelfeldspieler Jan Schmid verstärken, der vom SV Wörnitzstein-Berg wechselte. Eine machbare Aufgabe – zumindest der Tabelle nach – erwartet zum Auftakt den Tabellenachten TKSV Donauwörth, der auf zuvor genannte Maihinger trifft. Ein Sieg wäre sicher nicht schlecht fürs Selbstvertrauen, denn die beiden Testspiele gegen den SV Türkgücü Königsbrunn II (A-Klasse Augsburg Süd, 0:4) und Fatih Spor Bäumenheim (B-Klasse West III, 1:5) gingen verloren.

