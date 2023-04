SG Gundelsheim kassiert bittere Schlappe gegen das Schlusslicht

Die Spielgemeinschaft patzt im Fußball-Spiel gegen Maihingen, aber auch A-Klassen-Spitzenreiter Megesheim lässt die Punkte liegen.

Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau hat die Gunst der Stunde nicht nutzen können. Das Team von Trainer Marco Singer musste gegen Schlusslicht Maihingen eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Bei einem Sieg hätte die Spielgemeinschaft mit Tabellenführer Megesheim gleich ziehen können. Denn auch der Spitzenreiter der A-Klasse Nord musste Federn lassen. Er wurde ebenso überraschend vom BC Huisheim mit 3:1 bezwungen. Stark zeigte sich auch die FSG Mündling-Sulzdorf, die Tabellennachbar Ederheim 5:2 besiegte und sich somit auf den vierten Tabellenplatz verbesserte

SV Otting – Eintracht T.R.B. 4:1 (2:0). Nach der jüngsten 6:7-Niederlage reichten dem SV Otting diesmal vier Tore zum Sieg. In der Anfangsphase kam die Heimmannschaft besser ins Spiel. Basti Knauer verwertete eine Direktabnahme zum 1:0. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten machte Roßkopf noch vor der Halbzeit per Kopf das 2:0. Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Dampf aus der Kabine und konnten den Anschluss durch Templer verbuchen.

In der 90. Minute war es Noah Berger, der einen Elfmeter zum 3:1 verwertete. Simon Kauffeldt machte in der 91. Minute mit dem 4:1 alles klar. Der Sieg ging aufgrund der kämpferischen aber auch spielerischen Leistung voll in Ordnung. (ma)

BC Huisheim schlägt den Ligaprimus

BC Huisheim – SV Megesheim 3:1 (2:1). In einem ausgeglichenen Spiel scheiterte Fabian Nesselthaler nach schönem Alleingang am Gästekeeper (7.). Auf der Gegenseite gingen die Gäste nach einer Abseitsposition durch Daniele Tomassetti in Führung (10.). In der 20. Minute schob Tobias Kaufmann nach einer Straßer-Ecke den Ball zum Ausgleich ins Tor. Dann verhinderte BCH-Keeper Daniel Katzenberger die erneute Gästeführung. In der 40. Minute verwandelte Fabian Nesselthaler einen Foulelfmeter zum 2:1. Zehn Minuten nach der Pause drückte Thomas Rupprecht ein tolles Zuspiel des agilen Fabian Springenzaun zum 3:1 über die Linie – ein verdienter Sieg der Huisheimer. (ke)

SC Wallerstein – SV Wörnitzstein-Berg II 3:2 (1:2). Die Heimelf kam besser ins Spiel und ging durch einen von Johannes Hoffmann verwandelten Foulelfmeter in Führung, doch Ludwig Wanner glich ebenfalls von Elfmeterpunkt sicher aus. In der Nachspielzeit gelang Fabio Wanner sogar die schmeichelhafte Gästeführung. In der zweiten Halbzeit hatte der SCW zahlreiche Torchancen. Eyüp Cakir gelang mit einem satten Schuss das 2:2, Stefan Jaumann scheiterte am Gästekeeper und Moritz Benninger schoss schließlich einen Freistoß durch die Mauer zum verdienten 3:2. Danach vergaben für den SCW Cakir, Hoffmann und Rauwolf die vorzeitige Entscheidung. (AZ)

FSG Mündling-Sulzdorf klettert in der Tabelle

FSG Mündling-Sulzdorf – SpVgg Ederheim 5:2 (3:0). In einer torreichen Partie gewannen die Hausherren verdient. Johannes Fritz erzielte nach einer guten halben Stunde das 1:0 (36.). Marco Prestle erhöhte nur zwei Minuten später zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Georg Heckel das 3:0. Lars Möhnle verkürzte, ehe Johannes Fritz in der 68. Minute den Vorsprung wieder herstellte. Die Gäste trafen wiederum durch Lars Möhnle zum 4:2, bevor dann Johannes Fritz das 5:2 markierte. (fs)

TKSV Donauwörth – Großsorheim/Hoppingen 1:1 (1:0). Fatih Özkan brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Front. Der TKSV vermochte die knappe Führung aber nicht über die Zeit zu bringen. Die Rieser wurden in der zweiten Halbzeit zunehmend dominanter. Die Folge: das 1:1 in der 63. Minute durch Jannik Eckmeier. (do)

Der TKSV Donauwörth (mit Gökhan Gündogdu, vorne in Weiß) konnte eine knappe 1:0-Führung gegen Großsorheim nicht über die Zeit retten. Foto: Izsó Foto: Szilvia Izsó

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – FC Maihingen 0:1 (0:1). Die Heimelf kassierte gegen Schlusslicht Maihingen eine bittere Niederlage. Zu keinem Zeitpunkt fand der TSV zum gewohnten Rhythmus. Robin Stoller glückte in der 22. Minute das 0:1. Die Gäste hätten vor der Pause sogar ein zweites Tor erzielen können. Nach dem Wechsel dominierten die Gastgeber. Zwingende Chancen konnten sie aber nicht herausspielen. (be)