SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau geht in die Relegation

Zweiter Rang für die SG hinter Titelträger Megesheim. Für Großsorheim/Hoppingen geht es ebenfalls in die Saisonverlängerung, das Team muss gegen den Abstieg kämpfen.

Am Ende setzte sich der Favorit durch: Megesheim durfte nach einem 3:2-Erfolg bei Großsorheim/Hoppingen die Sektkorken knallen lassen. Die Rieser sicherten sich die Meisterschaft in der A-Klasse Nord deutlicher als erwartet, weil der bis dato punktgleiche Konkurrent patzte: Gundelsheim/Weilheim-Rehau musste sich am letzten Spieltag dem BC Huisheim Zuhause geschlagen geben (0:2). Großsorheim/Hoppingen muss sich als Vorletzter in der Relegation durchsetzen, um den Abstieg zu vermeiden.

FC Maihingen 2 – Eintracht T.R.B. 1:2 (1:2). Nach drei Minuten geriet die Eintracht in Rückstand, als Martin Zekl nach einem schönem Spielzug flach ins Eck zur Führung einschoss. Ein Eigentor brachte nach einer halben Stunde den Ausgleich. Das gab T.R.B. Auftrieb. Nach einer Ecke köpfte Wilfert freistehend zum 1:2 ein. In der zweiten Halbzeit spielte dann nur noch die Heimmannschaft, aber die zwingenden Chancen blieben Mangelware. Einzig Sebastian Hofmann hatte eine gute Gelegenheit nach toller Flanke von Manuel Kotz, aber er scheiterte am Gästekeeper. (rn)

Großsorheim kann den Spitzenreiter nicht genug ärgern

SG Großsorheim/Hoppingen – SV Megesheim 2:3 (1:3). Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Jonas Ganzenmüller die Hausherren vor 130 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Nach zwölf Minuten glich aber Rudolf Lehmann aus. Mourtada Ibrahim versenkte die Kugel zum 1:2 (32.). Per Elfmeter erhöhte Lehmann kurz vor der Halbzeit auf 1:3. Stecher erzielte für die SG nach einer Stunde das zweite Tor. Obwohl der Spitzenreiter zu keinem weiteren Höhenflug ansetzte, schaffte es die Heimelf nicht, die Partie auszugleichen. (bv).

FSG Mündling-Sulzdorf – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:1 (0:0). Es gab eine gerechte Punkteteilung. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen ohne große Höhepunkte. Nur eine Minute nach der Pause nutzten die Gäste die Unaufmerksamkeit der FSG zur Führung. In der 56. Minute vergab die Heimelf eine Riesenchance durch Prestle zum Ausgleich. Nach einer Stunde verwandelte Georg. Heckel einen Freistoß direkt zum 1:1-Ausgleich. Danach hätten die Gastgeber noch gewinnen können. (mü)

TKSV Donauwörth geht 0:9 unter

TKSV Donauwörthh – SV Wechingen 0:9 (0:4). Die Gäste speilten sich zum Finale in einen wahren Rausch. Der TKSV musste froh sein, nicht zweistellig unter die Räder gekommen zu sein. Erfolgreichster Torschütze war Wechingens Axel Dürrwanger mit vier Treffern. Die Wechinger ließen den Gastgebern in keiner Phase den Hauch einer Torchance. (dz)

SC Wallerstein – SV Otting 2:1 (1:1). Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor SV Otting 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Einen packenden Auftritt legte SC Wallerstein dabei jedoch nicht hin. Durch ein Tor von Stefan Jaumann geriet der SVO in der 37. Minute ins Hintertreffen. Florian Mayer glückte nach einer knappen Stunde das 1:1. Felix Schneid erzielte in der 73. Minute das Siegtor. (sv)

SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim–Rehau – BC Huisheim 0:2 (0:0). 150 Zuschauer sahen eine spannende Partie. Am Ende mussten sich die Hausherren dem BCH mit 0:2 beugen. Die Niederlage war unerwartet und schmerzlich. Erst in der Schlussphase fielen die Tore: Philipp Straßer (79.) und Andreas Schneider (85.) bescherten den Gästen mit ihren Toren zum 0:2 den Sieg. Zum Saisonende war der BCH richtig in Schwung gekommen: In den letzten fünf Spielen punktete die Mannschaft zwölf Mal. (dz)

SpVgg Ederheim – SV Wörnitzstein/Berg 0:7 (0:3). Den Gästen gelang mit einem souveränen Sieg die Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Die Elf von Trainer Tim Leimer, die zur Pause bereits mit 3:0 vorne lag, durfte sich zum Abschluss einer schwachen Saison über einen Erfolg freuen, der durchaus unerwartet war. Oliver Wanner war mit seinen drei Treffern der erfolgreichste Torschütze. (bv)