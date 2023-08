SG Münster/Holzheim grüßt von der Tabellenspitze

Die SG holt den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Fußball-Kreisklasse Neuburg. Feldheim ergattert den ersten Punkt.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat sich die SG Münster/Holzheim die Führungsposition in der Kreisklasse Neuburg erarbeitet. Die neu formierte SG Feldheim/ Genderkingen konnte immerhin den ersten Zähler der Saison einfahren beim 0:0 gegen Steingriff.

FC Zell/Bruck – SG Münster/Holzheim 2:4 (1:2). Mit einer Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen langjährigen Mitglieds und Gönners des FC Zell/Bruck, Bernhard Schönacher, begann das erste Kreisklassen-Match der Heimelf. Der FC Zell/Bruck ging in der elften Minute durch David Obermaiers Flachschuss in Führung. Diese hielt jedoch nur bis zur 24. Minute an, als Johannes Krabler per Kopf ausglich. Noch vor der Pause konnten die Gäste erneut durch einen Kopfballtreffer, diesmal durch Matthias Stuber, die Partie drehen (37.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der Favorit richtig auf und traf in der 60. Minute durch Simon Mayr und in der 67. Minute durch Julian Mayr per Doppelschlag. In der Folge schalteten die Gäste einen Gang runter, wodurch die Heimelf zum 2:4-Anschlusstreffer und gleichzeitigem Endstand durch Moritz Maurer trafen (81.). (fczb)

SV Steingriff – SG Feldheim 0:0. Die Spielgemeinschaft aus Feldheim konnte in diesem Spiel den ersten Punkt der noch jungen Saison einfahren. Kurz vor Ende der Partie dezimierte sich der SVS selber, Benjamin Russo sah nur drei Minuten nach einer Gelben Karte auch noch Gelb-Rot (81.). Allerdings konnte der Gast daraus kein Kapital mehr schlagen, sodass es beim torlosen Remis blieb. (AZ)