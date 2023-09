Fußball

21:30 Uhr

SG TSV Wolferstadt/Wemding II bleibt weiter punktlos

Plus Klares 1:4 der SG in Minderoffingen. Das Spitzenspiel und Lokalderby in Monheim endet 0:0. Torspektakel zwischen Laub und Mönchsdeggingen. SV Mauren schießt sich auf Rang zwei. Kantersieg für Gundelsheim im Aufsteigerduell.

Am 5. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord I war einiges geboten – nur das Stadtderby und Top-Spiel der somit weiter ungeschlagenen Monheimer und Flotzheimer endete torlos. Nach einem Kantersieg ist der SV Mauren nun Zweiter – gefolgt vom Lauber SV, der sich vergangene Woche noch mit einem Unentschieden zufriedengeben musste, nach dessen 5:4-Torspektakel gegen Mönchsdeggingen. Im Aufsteiger-Duell setzte sich Gundelsheim/Weilheim-Rehau klar 5:0 gegen Megesheim durch. Die SG Wolferstadt/ Wemding bleibt nach dem 1:4 in Minderoffingen weiter ohne Zähler.

TSV 1895 Monheim – SG Flotzheim/Fünfstetten 0:0. Das Lokalderby war über 90 Minuten geprägt von vielen Fouls und langen Bällen. Richtiger Spielfluss sollte dadurch nicht aufkommen. In der Folge waren dann auch eindeutige Chancen Mangelware. In der zweiten Halbzeit wirkten die Gäste zusehends müder, die Monheimer erhöhten den Druck. Vor allem die Standards des TSV sorgten immer wieder für Gefahr. So verhinderten gegen Ende der Partie lediglich der Pfosten und die Latte den Sieg für Monheim, das sich nach vier Siegen erstmals in dieser Saison mit einer Punkteteilung zufriedengeben musste. Zuschauer: 250. (tsv)

