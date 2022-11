SG TSV Wolferstadt/Wemding wieder glücklos

Plus Die Spielgemeinschaft aus Wolferstadt und Wemding kassiert eine 2:3-Heimniederlage gegen Mönchsdeggingen. Kreisklassen-Tabellenführer Flotzheim/Fünfstetten bleibt trotz Absage vorne. Ebermergens Fabian Göttler trumpft groß auf.

Obwohl das eigene Spiel gegen den SV Mauren kurzfristig abgesagt wurde, konnte die SG Flotzheim/Fünfstetten vor der Winterpause die Tabellenführung der Kreisklasse Nord I verteidigen. Die Verfolger SpVgg Deiningen und TSV Harburg verloren nämlich überraschend ihre Heimspiele und halfen somit der SG. Mit einem 5:2-Erfolg gegen D.L.P. ließ der TSV Ebermergen noch einmal aufhorchen und schloss zu Deiningen auf. Im Tabellenkeller verpasste Schlusslicht SG Wolferstadt/Wemding noch ein mögliches Erfolgserlebnis und musste sich Mönchsdeggingen knapp mit 2:3 geschlagen geben.