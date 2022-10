SG Wolferstadt/Wemding hat wieder das Nachsehen

Plus Trotz vieler Chancen verliert das Schlusslicht der Kreisklasse Nord I aus Wolferstadt/Wemding 1:2 gegen Deiningen. Nicolas Rieß schießt TSV Harburg zum Derbysieg.

Einen klassischen Arbeitssieg erkämpfte sich der Tabellenführer der Kreisklasse Nord I, die SG Flotzheim/Fünfstetten, gestern beim 1:0 gegen Schwörsheim-Munningen. Erster Verfolger ist nun die SpVgg Deiningen, die etwas glücklich 2:1 bei Schlusslicht SG Wolferstadt/Wemding gewann.