Fußball

06:00 Uhr

Showdown im Meisterrennen der Kreisliga Nord

Trainer Jens Meckert und sein Wemdinger Team peilen klar den Titel in der Kreisliga Nord an. Mit Maihingen ist nun der größte Konkurrent zu Gast.

Plus Im Topspiel treffen mit dem TSV Wemding und dem FC Maihingen der Erste und Zweite der Kreisliga Nord aufeinander. Donaumünster will den Klassenerhalt perfekt machen.

Von Thomas Unflath und Patrick Widinger

In der Kreisliga Nord könnte es am Wochenende, zwei Spieltage vor dem Saisonfinale, bereits zu einer Vorentscheidung auf den Titel kommen. Schließlich treffen mit Wemding und Maihingen die beiden Topteams der Liga aufeinander. Beide trennen derzeit nur zwei magere Punkte. Donaumünster will in Oettingen den Klassenerhalt perfekt machen, Altisheim droht der Abstieg beim Gastspiel in Holzkirchen.

