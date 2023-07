Fußball

vor 1 Min.

Sieg und Niederlage am Testspielwochenende

Plus Die Testspiele des Bayernligisten TSV Rain ergeben ein gemischtes Bild: Dem 7:0-Kantersieg gegen Ehekirchen folgt eine knappe 1:2-Niederlage gegen Aufkirchen.

Von Gerd Jung Artikel anhören Shape

Zwei Testspiele gegen Landesligisten hat der Bayernligist TSV Rain am vergangenen Wochenende bestritten. Während gegen den FC Ehekirchen ein deutlicher 7:0-Erfolg gelang, setzte es gegen den SC Aufkirchen eine unerwartete 1:2-Niederlage.

Im Testspiel gegen den FC Ehekirchen gewannen die Rainer am Samstag deutlich mit 7:0. Obwohl die erste Halbzeit recht ausgeglichen war, zeigte der Bayernligist in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit. In einem von beiden Seiten guten Spiel brachten Michael Senger (28.) per Strafstoß und Tim Härtel (45.) die Gäste zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Heimelf alle Dämme. Die Blumenstädter übernahmen die Spielkontrolle und kombinierten sich ein ums andere Mal vor das gegnerische Tor. Tim Härtel (58. und 65.) erhöhte auf 4:0. Der Ex-Ehekirchner Muris Avdic (76.) und Neuzugang Zoran Angelo Dimitrijevic in der 80. Minute sorgten für den 6:0-Zwischenstand. Als bei den Gästen die Kräfte und die Konzentration schwanden, hatte auch die Heimelf gute Chancen, die sie aber nicht nutzen konnte. Den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand setzte Tim Härtel mit seinem vierten Treffer (86.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen