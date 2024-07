So verlief die erste Runde im Toto-Pokal

In der ersten Runde des Toto-Pokals gab es drei Überraschungen, nämlich den 1:0-Sieg des FSV Utzwingen gegen die (SG) Niederhofen-Hausen, den Pokal-K.o. des Kreisklassisten TSV Mönchsdeggingen gegen den A-Klassisten BC Huisheim und den deutlichen 5:1-Sieg der (SG) Jura Kickers gegen die (SG) Wemding-Wolferstadt.

Der Lauber SV gewann gegen den SV Megesheim 4:1. Matthias Maurer erzielte die ersten drei Tore (9./33./58.). Nach einer Stunde fiel das 4:0 durch Lukas Eireiner. SVM-Spielertrainer Massimiliano Porcari stellte in der 68. Minute den Endstand her. Die SpVgg Deiningen verlor das Derby gegen die SG Alerheim 2:3. Tim Betzler brachte die Gastgeber nach 14 Minuten in Führung. Sebastian Hertle (30.) und Jonas Sandmeyer (38.) drehten die Partie, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Tim Betzler aus. Ebenfalls in der Nachspielzeit (90. +4) gelang Luca Greiner der Siegtreffer für den Kreisliga-Vizemeister.

Aufsteiger Utzwingen feiert überraschenden Sieg über Niederhofen-Hausen

Einen überraschenden 1:0-Sieg über den Kreisklassisten (SG) Niederhofen-Hausen feierte der A-Klassist FSV Utzwingen. Das einzige Tor erzielte der neue Spielertrainer des FSV, Andre Gebele, in der 53. Minute. Der SV Wechingen gewann das Derby gegen den SV Schwörsheim-Munningen 3:0. Das erste Tor fiel erst in der 47. Minute durch Jan Reitsam. Zwölf Minuten später erhöhte Marco Schröppel auf 2:0 und weitere zwölf Minuten mussten die Zuschauer auf das 3:0 warten, das Frank Fackler (Neuzugang vom Lauber SV) erzielte.

Der FSV Reimlingen gewann das Derby gegen den SV Grosselfingen mit 7:0. Dominik Kohnle brachte die Platzherren bereits nach acht Minuten in Führung. Bis zur Pause erhöhten Jan Enßlin (Neuzugang von der SG Riesbürg) und Sebastian Engel auf 3:0. Kohnle eröffnete per Elfmeter auch den Torreigen der zweiten Halbzeit (56.). Matthias Wolf markierte das 5:0 (62.), Kohnle machte das halbe Dutzend voll (72.) und den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand setzte David Fuchs (82.).

BC Huisheim dreht Partie nach Rückstand

Der TSV Mönchsdeggingen führte gegen den BC Huisheim bereits 2:0 durch die Tore von Florian Meyer (9.) und Philipp Beck (62.). Doch die Gäste erreichten durch die Treffer von Thomas Rupprecht (72.) und Tobias Kaufmann (85.) ein Elfmeterschießen, das letztlich der BCH mit 7:6 für sich entschied.

Die (SG) Birkhausen/Munzingen verlor gegen den Kreisligisten FC Maihingen 1:5. Die Gäste führten durch einen Doppelschlag von Max Thum und Louis Taglieber schnell 2:0 (10./13.). Tobias Giesemann konnte in der 72. Minute den Anschlusstreffer einbringen, doch mit seinem zweiten Tor stellte Thum den alten Abstand wieder her (86.). In der 77. Minute kassierte Thomas Schneider (SGB/M) eine Zeitstrafe. Der zweifache Torschütze Leonardo da Cunha Pimenta (Neuzugang vom TSV Nördlingen) schraubte das Ergebnis auf 1:5 (90./90. +2). Die SG Jura Kickers schickte die SG Wemding-Wolferstadt mit 5:1 nach Hause. Die Gastgeber führten durch die Treffer von Marco Roßkopf (1./22.), Markus Meyr (535.) und Johannes Meyr (63.) bereits 4:0. Sandro Morena verkürzte auf 4:1 (72.), doch Simon Kauffeldt stellte in der 88. Minute auf 5:1.

Außerdem spielten: FC Donauried – SV Ehingen-Ortlfingen 2:5, TSV Bäumenheim – Fatih Spor Bäumenheim 1:8 (Samed Yilmaz glänzte als dreifacher Torschütze).

Weitere Teams steigen ins Pokal-Geschehen ein

Die zweite Runde mit insgesamt 16 Spielen wird am kommenden Sonntag beziehungsweise am darauffolgenden Dienstag/Mittwoch gespielt. Die Paarungen mit Donau-Rieser Mannschaften: SC Wallerstein – SC Nähermemmingen-Baldingen (So. 15 Uhr), SV Kaisheim – FC Marxheim/Gansheim (Di. 18.45 Uhr), (SG) Amerdingen/Hohenaltheim – (SG) Wittislingen/Ziertheim, SC Athletik Nördlingen – SpVgg Ederheim, SV Mauren – SpVgg Riedlingen (alle Mi. 18.45 Uhr). Freilose haben: (SG) Jura Kickers, BC Huisheim, FC Maihingen, FSV Reimlingen, FSV Utzwingen, Fatih Spor Bäumenheim, Lauber SV, SG Alerheim, SV Ehingen-Ortlfingen, SV Wechingen.