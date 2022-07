Späte Entscheidung im Harburger Stadtderby

Plus Der TSV Harburg setzt sich 1:0 gegen den TSV Ebermergen durch. Mauren kommt nicht über Remis hinaus.

Spannende Derbyzeit war gleich am ersten Spieltag der Kreisklasse Nord I angesagt. Durch einen Freistoßtreffer kurz vor Schluss setzte sich der TSV Harburg mit 1:0 gegen den Lokalrivalen TSV Ebermergen durch. Aufsteiger SV Mauren musste sich trotz zahlreicher Chancen zum Auftakt mit einem 1:1 zufriedengeben. Einen Kantersieg im Ries fuhr die SG Flotzheim/Fünfstetten ein.