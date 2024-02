Spielgemeinschaft Gundelsheim/Weilheim-Rehau kooperiert mit SV Otting

Gemeinsam wollen der SV Otting und die Spielgemeinschaft TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau künftig drei Mannschaften stellen.

Für die Spielgemeinschaft TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau steht zur Saison 2024/25 eine große Veränderung an: „Zur neuen Saison wird die SG eine Partnerschaft mit dem SV Otting eingehen. Zusammen werden wir zukünftig drei Mannschaften stellen. Die Gespräche dazu laufen seit über einem Jahr und es sind nur noch Details zu klären. Seit einigen Wochen ist auch unser aktueller und zukünftiger Trainer Timo Fackler in die Planungen mit eingebunden. Wir sind gerade dabei, um ihn herum ein Trainerteam aufzubauen, so dass einer erfolgreichen Fusion nichts mehr im Wege steht", sagt der Vorsitzende des TSV Gundelsheim, Markus Schuster. Die Zusammenarbeit mit dem SV Otting klappe bereits im Bereich der E-, F- und G-Jugend hervorragend. "Zukünftig soll auch die Zusammenarbeit bei der Damenmannschaft und bei den Alten Herren verstärkt vorangetrieben werden“, so Schuster: „Bei uns ist gerade einiges los. Aber wir sind uns sicher, mit dem SV Otting den absolut richtigen Partner gefunden zu haben.“

Die Spielgemeinschaft TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau belegt in der Kreisklasse Nord I aktuell mit 14 Punkten den zehnten Platz. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur sechs Punkte. „Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen am Ende der Hinrunde hoffen wir natürlich, wieder an die starken Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen zu können, um schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Mit etwas Glück finden wir uns dann vielleicht am Ende der Saison zwischen Platz sechs und acht wieder, was ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis wäre“, sagt Schuster weiter.

Er erinnert daran, dass sich gleich im ersten Saisonspiel ein Spieler eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Schuster dazu: „Er wird seine Fußballschuhe wohl an den Nagel hängen. Ansonsten haben wir für die Rückrunde keine Langzeitverletzten zu beklagen. Auf der anderen Seite kommen für die Rückrunde wieder ein paar Spieler zurück, die uns in der Hinrunde nicht zur Verfügung standen. Mit Moritz Bengel (21) konnten wir zudem einen neuen Spieler für uns gewinnen; er spielte zuletzt beim TSV Monheim.“ Ihr erstes Punktspiel bestreitet die fränkisch-schwäbische Spielgemeinschaft am 17. März zuhause gegen den TSV Harburg. (jais)