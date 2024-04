Spitzenreiter Tapfheim hält seine Verfolger auf Abstand

Plus Fußball-A-Klasse West 3: Mit dem 5:1 gegen Marxheim distanziert der SCT einen direkten Verfolger. Derby TSV Bäumenheim gegen Mertingen II geht an die Gäste.

Die Niederlage in der Vorwoche war nicht der Beginn eines Formtiefs des Spitzenreiters der A-Klasse West 3 aus Tapfheim: Mit einem wichtigen 5:1 gegen Marxheim/Gansheim hat sich der Titelanwärter Nummer eins zurückgemeldet.

Eine Derbyniederlage hat der Abstiegskandidat TSV Bäumenheim zu beklagen, der gegen Mertingen II einem Erfolg nahekam und doch verlor. Unerwartet war der Rückschlag für Fatih Spor Asbach-Bäumenheim, der bei Kellerkind FC Osterbuch punktlos blieb. Die Partie SV Kicklingen-Fristingen II gegen SpVgg Brachstadt-Oppertshofen ist ausgefallen.