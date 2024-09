SpVgg Altisheim-Leitheim gibt mächtig Gas

Der letztjährige Fast-Absteiger SpVgg Altisheim-Leitheim entwickelt sich in der noch jungen Saison in der Kreisklasse Nord 2 zu einer echten Heim-Macht. Das Team bezwang am Sonntag den starken und bislang noch ungeschlagenen Aufsteiger SC Tapfheim 1:0 und gewann damit auch das dritte Heimspiel. Der SV Donaumünster-Erlingshofen verbesserte sich nach dem 2:0 in Donaualtheim auf Rang drei, während Kreisliga-Absteiger Riedlingen nach dem 0:4 in Unterthürheim weiterhin punktlos ist.