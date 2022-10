Fußball

vor 30 Min.

SpVgg Altisheim-Leitheim weiter im Aufwind

Plus Zwei frühe Tore weisen den Weg zum klaren 3:0-Heimerfolg. Nächster Sieg für den VfB Oberndorf, SV Eggelstetten verliert.

Artikel anhören Shape

So langsam kommt Kreisliga-Absteiger SpVgg Altisheim-Leitheim in der Kreisklasse immer besser in Tritt. Das 3:0 gegen Tabellennachbar FC Donauried bedeutete den zweiten Sieg in Folge. Bemerkenswert dabei: Bereits nach zwei Minuten stand es 2:0! Auch der VfB Oberndorf setzte seine jüngste Erfolgsserie fort und ist nach dem 2:1 in Wortelstetten nun punktgleich mit dem Lokalrivalen SV Eggelstetten, der sich mit 1:2 beim FC PUZ geschlagen geben musste. An der Tabellenspitze gewann die SSV Höchstädt auch ihre neunte Partie und siegte im Top-Spiel beim BC Schretzheim 3:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen