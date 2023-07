Fußball

vor 33 Min.

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen verlängert mit Trainer Thurian

Plus Es tut sich was bei der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen: Der Coach bleibt, ein neuer Mannschaftsverantwortlicher kommt hinzu. Außerdem steht das Jubiläum an.

Von Maximilian Bosch

Ein Jahr war er Spieler, seither ist er Trainer: Die Rede ist von Daniel Thurian vom A-Klassisten SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Der Verein, der in der vergangenen Saison Platz sieben in der A-Klasse West 3 belegte, hat nun mit dem langjährigen Coach verlängert. Das ist aber nicht das einzige, worüber sich die Rot-Weißen aktuell freuen können.

Mit der Arbeit von Thurian sei man sehr zufrieden, sagt Roland Bühringer, Abteilungsleiter Fußball in Brachstadt. In der Saison 2015/16 kam der heute 39-jährige Thurian zur SpVgg, ein Jahr später wurde er Trainer und ist es bis heute. "Er ist als Trainer fast überqualifiziert für die A-Klasse", lobt Roland Bühringer. In Brachstadt fühle der Coach sich sehr wohl, was auch der Grund für die Vertragsverlängerung sei. Der Kontrakt gilt für eine weitere Saison.

