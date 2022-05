SpVgg Riedlingen und SV Mauren in Feierlaune

Feucht-fröhliche Partys bei den Meistern der Kreisklasse Nord II und A-Klasse Nord.

Bei der Frage nach der Meisterfeier der SpVgg Riedlingen muss Spartenleiter Michael Braunwart kurz stocken und dann schmunzeln: „Es war feucht-fröhlich. Es gingen sogar die Getränke im Sportheim aus.“ Glücklicherweise habe dann aber der Getränkelieferant für Nachschub gesorgt. Wie lange die Party dauerte, könne er schon gar nicht mehr sagen. Für den Verein kam der Aufstieg des Kreisklassisten – zumindest zu diesem Zeitpunkt – überraschend. „Wir dachten nicht, dass Harburg gegen Steinheim Punkte abgibt (1:1)“, so Braunwart. Zudem habe man gegen Höchstädt selbst ein schweres Spiel gehabt. Dass nach dem 1:0-Sieg deshalb bereits der Titelgewinn in der Kreisklasse Nord II feststand, sei unerwartet aber umso freudiger gewesen. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison hatte der Verein den sofortigen Wiederaufstieg gar nicht als Ziel ausgegeben, so Braunwart. Doch die Mannschaft habe sich selbst dieses Ziel gesetzt.

Wann die große Abschlussfeier der Riedlinger nun stattfindet, hängt auch von der zweiten Mannschaft ab, die in der B-Klasse West II noch die Chance auf den Relegationsrang hat und so ebenfalls aufsteigen könnte. Am Sonntag findet das wichtige Spiel gegen Verfolger Ehingen-Ortlfingen II statt, nachdem klar ist, ob Mertingen II zumindest den zweiten Platz erreicht.

SV Mauren hat sich den Erfolg "hart erarbeitet"

Am Montagvormittag einen Akteur des SV Mauren zu erreichen, was schier unmöglich. „Die Jungs sind noch am Feiern“, lacht Trainer Jürgen Ostermair. Meisterschaft und Aufstieg würden gebührend gefeiert. Der harte Kern der Mannschaft hat die Nacht nach dem Titelgewinn zum Tag gemacht.

Nach dem 5:1-Sieg beim SV Kaisheim blieb das Team komplett auf dem Spielfeld. Aus Minderoffingen gab es zunächst widersprüchliche Informationen. Erst als Vorsitzenden Markus Heiß erste Glückwünsche als Textnachricht erhielt, war klar: Nach der überraschenden 3:4-Niederlage des Mitfavoriten Minderoffingen gegen den SV Wechingen ist der SVM uneinholbar. Neun Punkte Vorsprung sicherten den vorzeitigen Erfolg. „Die Spieler haben sich das hart erarbeitet“, freut sich Trainer Ostermair, der weiß wie es sich anfühlt, eine Meisterschaft zu gewinnen. Er hat mit dem TSV Bissingen schon einmal einen Titel gewonnen. Damit es auch wirklich alle mitbekommen, dass am Sonntag eine der geschichtsträchtigsten Stunden in der Geschichte des Vereins geschlagen hat, organisierten die Spieler kurzerhand einen Autokorso durch Mündling, Ebermergen und Harburg.

Trainer und Vorsitzender sprechen von einer „kompletten Mannschaft“, die auf allen Positionen leistungsstark gewesen sei. Sie verweisen auf die Abwehr, die sich stabilisiert und in 24 Spielen nur 21 Treffer zugelassen habe. Auf der anderen Seite hat die Harburger Stadtteilelf 97 Treffer erzielt. Angesichts dieser Zahl hat das Team für die letzten beiden Saisonspiele bereits eine Devise ausgegeben: „Wir wollen die 100er-Marke knacken“, berichtet Ostermair. Mit Manuel Schreitmüller (34 Tore), Florian Moll (16) und Matthias Strauß (11) haben die Maurener torgefährliche Angreifer in ihren Reihen. (sut, bih)

