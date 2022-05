Stätzling zeigt Wörnitzstein die Grenzen auf

Der SV Wörnitzstein-Berg verliert deutlich mit 0:4. Auch der FC Mertingen kann in Hollenbach nicht punkten.

So schnell kann es gehen: Aus einem Punkt Abstand zur Tabellenspitze nach dem vergangenen Wochenende wurden für den SV Wörnitzstein-Berg nun fünf Punkte. Tabellenführer Stätzling zeigte dem SVW im Stauferstadion klar die Grenzen auf und gewann 4:0. Nicht viel besser lief es für den FC Mertingen, der in Hollenbach 0:2 verlor.

SV Wörnitzstein-Berg – FC Stätzling 0:4 (0:2). Chancenlos waren die Wörnitzsteiner im Heimspiel gegen den FC Stätzling. Die erste Viertelstunde begann chancenarm. Beide Mannschaften standen kompakt und ließen nichts zu. Nach 25 Minuten nutze Robin Widmann die erste Chance. Ein starker Ball von Gästekeeper Hartmann erreichte rechts außen David Trinkl. Dessen Flanke verwandelte Widmann zum 0:1. Nur sieben Minuten später erhöhte Matthias Fischer mit einem trockenen Abschluss zum 0:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte wollte die Stadtteilelf noch einmal alles geben, um den Rückstand zu drehen. Allerdings erhöhte wiederum Widmann zum entscheidenden 0:3. Die Wörnitzsteiner kämpften tapfer und wollten noch ihren Treffer erzielen. In der 83. Minute besorgte Luis Lindermayr das 0:4. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: M. Müller, Dietrich, F. Müller, Krez, Bschor, Schmidbaur, Habersatter (85. Volk), Steidle, Märtins, Zengerle (46. Färber), Musaeus

Tore: 0:1 Robin Widmann (25.), 0:2 Matthias Fischer (32.), 0:3 Robin Widmann (58.), 0:4 Luis Lindermayr (83.) Zuschauer: 180

TSV Hollenbach – FC Mertingen 2:0 (0:0). Gegen den TSV Hollenbach, der seine Serie von zuletzt vier sieglosen Spielen beendete, konnte sich der FC Mertingen nicht behaupten. Unter den 185 Zuschauern im Krebsbach-Stadion war auch Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Felix Brych, der zuvor einer Erstkommunionfeier in der TSV-Sportgaststätte beigewohnt hatte.

Lesen Sie dazu auch

Bereits in der 14. Minute bot sich für Hollenbach die erste Chance zur Führung. Patrick Högg traf mit seinem Schuss aber nur die Latte. Im Anschluss startete der FC Mertingen eine kurze Drangphase. Zuerst platzierte Stefan Spingler einen Flachschuss auf das Heimtor. Michael Finkert im Hollenbacher Kasten konnte mit den Fingerspitzen gerade noch die Mertinger Führung verhindern. Auch in der 31. Minute war bei Finkert Endstation, als Florian Hosp aus rund sechzehn Metern zum Abschluss kam. Die Heimelf tauchte erst in der 39. Minute per Dreifach-Chance wieder gefährlich vor Gästetorwart Lukas Käser auf, doch dieser hielt seinen Kasten sauber. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Mertingen nochmals eine gute Gelegenheit, die David Bichlmeier aber im letzten Moment entschärfte. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte dann das verdiente 1:0 für die Gastgeber. Nach Foul an Ricardo Anzano, legte sich Patrick Högg in rund zwanzig Metern Torentfernung auf halblinker Position den Ball zurecht und verwandelte mit einem unangenehmen Aufsetzer zur Führung (50.). Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Rot-Weißen vollständig die Kontrolle. Trotz zahlreicher Gelegenheiten, gelang es dem TSV lange nicht, auf 2:0 erhöhen und hielt Mertingen unnötig im Spiel. Högg stellte schließlich mit einem feinen Schlenzer nach Vorlage von David Burghart, den verdienten 2:0-Endstand her. (nzf)

FC Mertingen: Käser, Badke (67. Dür), Wagner (46. Heckmeier), Badke, Schweihofer, Schroll, Schuster (73. Gaugenrieder), Hosp (83. Niebler), Wagner, Hosp, Spingler

Tore: 1:0 Patrick Högg (50.), 2:0 Patrick Högg (86.) Zuschauer: 185