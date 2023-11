Fußball

10:00 Uhr

SV Donaumünster-Erlingshofen lässt Altisheim keine Chance

Plus 5:2-Erfolg von Donaumünster zum Rückrundenstart. Damit bleibt das Team an den Spitzenrängen dran. Auch Oberndorf jubelt fünfmal. Remis für Eggelstetten.

Artikel anhören Shape

Gegen eine nie aufsteckende SpVgg Altisheim-Leitheim landete der SV Donaumünster-Erlingshofen am Ende aber doch einen deutlichen 5:2-Erfolg. Damit bleibt das Team von Jürgen Sorg in Schlagdistanz zu den oberen Rängen in der Kreiskklasse Nord 2. Der VfB Oberndorf setzte sich ebenfalls klar 5:1 gegen den FC PUZ durch, der SV Eggelstetten brachte aus Wortelstetten mit dem 0:0 immerhin einen Zähler mit. Tabellenführer SV Ehingen-Ortlfingen verteidigte mit einem 4:0-Erfolg beim FC Donauried die Spitzenposition.

VfB Oberndorf – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 5:1 (1:1). Beim letzten Heimspiel des Jahres kam der VfB gegen tief stehende Gäste nur schwer in die Begegnung. So konnten der FC PUZ nach knapp 25 Minuten durch Benjamin Mang verdient in Führung gehen. Danach fand die Heimelf immer mehr in die Partie und glich mit dem Pausenpfiff durch Sebastian Hieger aus. In der zweiten Halbzeit nahm der VfB sofort die Zügel in die Hand und entschied zwischen der 60. und 70. Minute durch Treffer von Peter Mack, Fabian Kretschmer und Christian Neubaur die Partie. Kurz vor Schluss stellte Florian Grenzebach gegen aufgerückte Gäste den verdienten, aber etwas zu hohen 5:1-Endstand her. Zuschauer: 100. (hoe)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen