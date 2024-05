Fußball

13.05.2024

SV Donaumünster-Erlingshofen patzt beim Schlusslicht

Mund abputzen und weiter geht’s, so sagt man. Doch der Aufstieg ist für Jürgen Sorg und den SV Donaumünster-Erlingshofen nach der Pleite gegen Wortelstetten nun in weite Ferne gerückt.

Das Saisonfinale naht und da passieren auch in der Kreisklasse Nord 2 die verrücktesten Sachen: So verlor Aufstiegsaspirant SV Donaumünster-Erlingshofen am Sonntag beim Schlusslicht SV Wortelstetten mit 3:4 und muss nun anhand sechs Zählern Rückstand auf Relegationsplatz zwei die Hoffnungen auf die direkte Kreisliga-Rückkehr fast schon begraben. Der VfB Oberndorf holte einen Zähler gegen den Zweiten, SV Kicklingen-Fristingen, Eggelstetten brachte einen Punkt aus Wertingen mit. Dagegen verlor die SpVgg Altisheim-Leitheim gegen den Dritten Schretzheim und rutschte durch den Sieg von Donaualtheim wieder auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab.

SV Wortelstetten – SV Donaumünster-Erlingshofen 4:3 (0:0). Der SVW sendete in einem spektakulären Spiel ein fulminantes Lebenszeichen im Abstiegskampf. Richtig los ging es aber erst nach der Pause. Tobias Fech köpfte einen Freistoß direkt nach Wiederanpfiff zur Heimführung ein (46.). Der Gast drehte die Partie binnen zwei Minuten – zuerst traf nach einer Stunde Jürgen Sorg, dann stellte Marco Ritter auf 1:2 (62.). Drei Minuten später egalisierte Fech per Kopf den Spielstand (2:2, 65.) In der 79. Minute profitierte Tobias Fech von einem kapitalen Bock des Gästekeepers und machte seinen dritten Tagestreffer – 3:2.

