SV Donaumünster-Erlingshofen stürmt an die Spitze

Plus Der 5:3-Erfolg für den SVDE in Eggelstetten bedeutet die Tabellenführung. Die SpVgg Altisheim-Leitheim fährt mit einem knappen 4:3 im Kellerduell den ersten Sieg ein.

Aufatmen bei der SpVgg Altisheim-Leitheim: Nach vier Niederlagen zum Saisonstart gab es im Kellerduell gegen Aufsteiger SV Donaualtheim einen hart erkämpften 4:3-Erfolg. Ebenfalls den ersten Erfolg bejubelte der VfB Oberndorf mit einem 1:0 beim bisher ungeschlagenen FC Donauried. Der SV Donaumünster-Erlingshofen eroberte nach einem spektakulären 5:3-Erfolg beim SV Eggelstetten die Tabellenführung.

SV Eggelstetten – SV Donaumünster-Erlingshofen 3:5 (2:1). Die Heimelf schaffte es trotz dreimaliger Führung nicht, etwas Zählbares mitzunehmen und so brachte sie sich durch kapitale Abwehrfehler um den verdienten Lohn. Bereits nach zwei Minuten ging der SVE nach einer Ecke durch Maximilian Dallmaier mit 1:0 in Führung. Nach einer guten halben Stunde glich Marco Ritter nach einem Getümmel im Fünfmeterraum zum 1:1 aus. Nur eine Minute später brachte Arthur Schirner mit einem abgefälschten Weitschuss die Heimelf wieder in Führung. Kurz nach der Halbzeit glich Tim Schuster nach einem Freistoß aus. Doch in der 57. Minute brachte Peter Rossmann nach einem schönen Spielzug den SVE abermals in Führung. Mitte des zweiten Durchgangs glich der eingewechselte Jeremy Kole erneut aus.

