SV Donaumünster-Erlingshofen stürmt auf den zweiten Platz

Plus SVDE hat beim 4:0 gegen Eggelstetten wenig Mühe und ist neuer Zweiter der Kreisklasse Nord 2. Oberndorf festigt Rang sechs, Altisheim verliert sein Kellerduell.

Durch einen souveränen Heimsieg gegen den SV Eggelstetten rückt der SV Donaumünster-Erlingshofen auf den zweiten Tabellenplatz vor, weil die Konkurrenten Schretzheim und Kicklingen-Fristingen patzten. Der VfB Oberndorf feiert einen ungefährdeten Heimsieg gegen Tabellennachbar Donauried und bleibt somit im oberen Mittelfeld der Tabelle. Im Kellerduell gegen den SV Donaualtheim verpasst es die SpVgg Altisheim-Leitheim sich abzusetzen und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.

VfB Oberndorf – FC Donauried 3:0 (1:0). Der VfB konnte nach dem Derbysieg am vergangenen Ostermontag im Heimspiel gegen den FC Donauried einen weiteren Sieg einfahren. Die Gäste versteckten sich in Oberndorf keineswegs und spielten nach kurzer Abtastphase mutig nach vorne. Nennenswerte Torchancen konnten dabei nicht erspielt werden. Mit der ersten gefährlichen Chance der Partie erzielte Kapitän Fabian Kretschmer den 1:0 Führungstreffer. Im Anschluss wurden weitere Großchancen durch den VfB vergeben. Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Mayr spektakulär den Ausgleich. Nach der Pause war es wieder Mayr, der die Führung des VfB festhielt. Ab der 60. Minute spielte dann nur noch die Heimelf, mehrere aussichtsreiche Konterchancen wurden zunächst noch leichtfertig vergeben, bis Joachim Schrödl mit einem Doppelpack nach Zuspiel von Kretschmer und Ghanemi die Weichen auf 3:0 Heimsieg stellte. Zuschauer: 100. (vfb)