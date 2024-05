Fußball

06.05.2024

SV Eggelstetten steht nach Derbysieg vor Klassenerhalt

Der SV Eggelstetten (mit Florian Schefstos, in Schwarz) hatte gegen die SpVgg Altisheim/Leitheim (mit Kevin Zausinger) keine Probleme. Foto: Izsó

Plus 3:0-Erfolg gegen Altisheim-Leitheim in der Fußball-Kreisklasse Nord 2. Donaumünsters Aufstiegschancen werden durch ein 1:1-Remis kleiner.

Mit einem deutlichen und verdienten 3:0-Sieg im Derby gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim dürfte sich der SV Eggelstetten den Klassenerhalt in der Kreisklasse Nord 2 gesichert haben. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz neun Zähler – für Kellerkind Altisheim sind es dagegen nur zwei Punkte Abstand. Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge scheint die direkte Kreisliga-Rückkehr für den SV Donaumünster-Erlingshofen in weite Ferne gerückt (1:1 gegen Unterthürheim). Platz zwei ist nun schon fünf Punkte entfernt. Da half auch die Schützenhilfe des VfB Oberndorf (1:1 beim Dritten Schretzheim) nur wenig.

SV Eggelstetten – SpVgg Altisheim-Leitheim 3:0 (1:0). Der SVE gewann auch in dieser Höhe verdient gegen harmlose Gäste, welche sich während der gesamten Spielzeit keine klare Tormöglichkeit erspielten. Nachdem Arthur Schirner in der 23. Minute noch aus aussichtsreicher Position vergeben hatte, machte er es nach 35 Minuten besser, als er einen Eckball zum 1:0 einköpfte. Danach spielte der SVE weiterhin auf das Tor der Gäste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .