SV Feldheim verspielt Zwei-Tore-Führung

Der SVF muss sich in der Kreisklasse Neuburg gegen Untermaxfeld mit einem Punkt begnügen. Münster/Holzheim schlägt Rohrenfels 3:1.

In der Fußball-Kreisklasse Neuburg gab es für den SV Feldheim am Wochenende gegen nie aufgebende Untermaxfelder nur ein Remis zu verbuchen. Münster bleibt weiter erfolgreich, diesmal mit einem 3:1-Auswärtssieg.

SV Feldheim – TSG Untermaxfeld 2:2 (1:0). Trotz überschaubarer Leistung der Heimelf war der Sieg für den SV Feldheim fast schon greifbar, doch Untermaxfeld wurde für ihren starken Einsatz bis zum Schlusspfiff noch mit einem Punkt belohnt. Schon in der 5. Minute hätten die Gäste durch einen Freistoß in Führung gehen können. Dieser landete allerdings nur am Pfosten. Durch den ersten gefährlichen Angriff der Heimelf in der 16. Minute fiel der erste Treffer: Christoph Drabek verwandelte eine flache Flanke aus zehn Metern überlegt ins Tor.

Die Gäste ließen sich aber dadurch nicht aus dem Konzept bringen und waren zehn Minuten später kurz vor dem Ausgleich, doch der Ball ging nach einem Schuss von Dominik Westermayer wieder nur an den Pfosten. Die zweite Hälfte im Spiel war anfangs stark geprägt von vielen Fehlpässen beider Teams. Ab der 70. Minute drückte die TSG immer mehr auf den Ausgleich, doch der nächste Treffer gelang wieder den Hausherren. Nach einem Halbfeldfreistoß schob Dominik Saur den Ball zum 2:0 ein. Nachdem erst Emanuel Edel durch seine Zehn-Minuten-Strafe den SV Feldheim in Unterzahl gebracht hatte, konnte sich die TSG in den letzten Minuten, durch zwei schnelle Treffer von Florian Kreitmeir (85.) und Daniel Eisenhofer (90.) noch einen Punkt sichern. (svf)

Rohrenfels gelingt kein Überraschungssieg gegen SG Münster/Holzheim

SC Rohrenfels – SG Münster/Holzheim 1:3 (1:1). Nichts wurde es am Ende für den abstiegsbedrohten SC Rohrenfels mit einem Überraschungscoup gegen die SG Münster/Holzheim. Das frühe 0:1 von Julian Spies (18.) konnte Rückkehrer Tobias Aksentic unmittelbar vor der Pause noch egalisieren (45.). Doch nach dem Wiederbeginn machten Florian Säckler (47.) und Michael Krabler (70.) den letztlich verdienten Auswärtssieg für die Gäste perfekt. (AZ)