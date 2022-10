SV Mauren hält den Anschluss

1:1-Remis des starken Aufsteigers beim Verfolgerduell. Flotzheim/Fünfstetten festigt dieTabellenführung. Harburg und Ebermergen sind erste Verfolger. Heimpleite für Monheim.

Das ungleiche Duell zwischen Schlusslicht SG Wolferstadt/Wemding und Spitzenreiter SG Flotzheim/Fünfstetten entschieden die Gäste mit einem späten Treffer 2:1 für sich und festigten damit Platz eins. Nach ihren Siegen sind nun der TSV Harburg sowie der TSV Ebermergen (1:0 gegen den bisherigen Zweiten Deiningen) die ersten Verfolger. Der SV Mauren holte noch ein 1:1 beim Sportclub D.L.P. und bleibt in Reichweite der Top-Teams. Dagegen musste der TSV Monheim durch eine 0:2-Heimniederlage einen Rückschlag hinnehmen.

SG Birkhausen/Munzingen – TSV Harburg 1:2 (0:2). Die Heimelf fand gut ins Spiel, doch nach einem folgenschweren Rückpass erzielte Christoph Kolitsch freistehend das 0:1 (12.). Nach einer sehr harten Roten Karte für Heimakteur Leopold Kohnle musste die SG lange in Unterzahl spielen und kassierte kurz darauf das 0:2 durch Matthias Pickel (29.).

In der zweiten Halbzeit bäumten sich die Gastgeber nochmals auf und stemmten sich gegen die Niederlage. Dies führte zu einigen Kontermöglichkeiten für Harburg, die jedoch ungenutzt blieben. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Daniel Leiminger in der langen Nachspielzeit kam zu spät, sodass die Gäste verdiente drei Punkte mitnahmen. (rn)

SG TSV Wolferstadt/Wemding – SG Flotzheim/Fünfstetten 1:2 (0:0). Die Partie des Tabellenführers gegen den Tabellenletzten war in der ersten Halbzeit ein schwaches Kreisklassenspiel mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste gingen in der 50. Spielminute in Führung: Nach einem Lattenschuss staubte Jonas Roßkopf zum 0:1 ab. In der der 63. Minute schob Robert Hofmann nach schöner Hereingabe von Johannes Hönle zum umjubelten Ausgleichstreffer für die SG Wolferstadt/Wemding ein. Das Spiel war nun deutlich besser, einen Freistoß aus 35 Metern von Kevin Reicherzer parierte Gästekeeper Tobias Vogl glänzend. Es sollte aber nicht bei einem verdienten Unentschieden bleiben, denn in der 86. Minute köpfte Tobias Biller nach einem Freistoß zum 1:2-Siegtreffer für den Spitzenreiter ein. (tsv)

TSV Monheim – SV Schwörsheim-Munningen 0:2 (0:0). Die Gäste aus Schwörsheim/Munningen hatten die Partie von Anfang an in der Hand. Durch frühes Anlaufen unterbanden sie das Spiel der Monheimer und kamen dabei immer wieder selber zu gefährlichen Abschlüssen. Nur dem starken TSV-Torwart Jan Bengel war es zu verdanken, dass die Gäste nicht in Führung gingen. Einer der vielen Standards sorgte schließlich für die Führung des SV: Nach einer unzureichend geklärten Ecke traf Dennis Teichmann per Kopf (60.). Kurz darauf lief der TSV in einen Konter, welchen Sebastian Ziegler zum 2:0 verwandelte. Anschließend hatte der SV das Geschehen im Griff und spielte das Spiel bis zum Abpfiff souverän runter. (tsv)

TSV Ebermergen – SpVgg Deiningen 1:0 (1:0). Über den sechsten Heimsieg in Folge konnte der TSV Ebermergen jubeln. Zu Beginn waren die Spielanteile noch ausgeglichen. Doch die Gäste aus Deiningen kamen immer besser in Fahrt und hatten in der 20. Minute die größte Chance zur Führung. Nachdem Robin Welchner im Strafraum frei zum Abschluss gekommen war, konnte TSV-Torwart Dennis Macho mit einer Fußabwehr retten. Danach kamen die Hausherren erstmals gefährlich vors Tor, doch Fabian Göttler verfehlte die Flanke von Daniel Bayer nut knapp. Nur wenig später musste Macho einen Schuss aus spitzem Winkel von David Chlebisz abwehren.

Im weiteren Verlauf hatten die Gäste mehr Spielanteile. Doch kurz vor der Pause erzielte Tim Scheithauer das Tor des Tages. Nachdem er sich bis in den Strafraum durchgesetzt hatte, traf er ins lange Eck. In der zweiten Hälfte drängten die Deininger auf den Ausgleich, doch Ebermergens Abwehr lieferte vollen Einsatz und ließ kein Gegentor zu.

In der 85. Minute hätte Göttler das Spiel zweimal entscheiden können, doch der Ball verfehlte das Tor nur knapp und danach klärte Deiningens Torwart Marlon Dahms. Somit brachte der TSV das knappe 1:0 über die Zeit. (sh)

Sportclub D.L.P. – SV Mauren 1:1 (1:0). Nach ausgeglichener Anfangsphase zielte Manuel Schreitmüller knapp am Heimtor vorbei (24.). Im Gegenzug scheiterte Pascal Heinze an SVM-Keeper Björn Strauß. Wenig später das 1:0, als Pascal Heinze nach einem Abwehrfehler mit einem überlegten Heber erfolgreich war (27.). Heim-Torhüter Steffen Wurm parierte Simon Löfflads Geschoss (43.), nach dem Wechsel dominierte dann Mauren das Geschehen.

Manuel Schreitmüller schoss denkbar knapp über das leere Gehäuse (55.), bevor Löfflad mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern der verdiente 1:1-Ausgleich gelang. Der starke Steffen Wurm vereitelte noch eine Großchance von Schreitmüller und rettete somit den Gastgebern einen Punkt. (rn)