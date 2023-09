SV Mauren und TSV Monheim weiter im Gleichschritt vorneweg

Plus In der Kreisklasse Nord I fertigt der SV Mauren Flotzheim mit 5:0 ab. Tabellenführer Monheim feiert 8:1 Kantersieg.

Auch nach dem siebten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord I gibt es an der Tabellenspitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier punktgleicher Teams. Spitzenreiter Monheim deklassierte Megesheim beim 8:1 und der Tabellenzweite aus Mauren schickte Flotzheim mit 5:0 nach Hause. Mönchsdeggingen bleibt mit drei Zählern Rückstand in Schlagdistanz, während im Tabellenkeller Wolferstadt/Wemding II und Unterringingen noch immer auf die ersten Punkte warten müssen.

SV Mauren – SG Flotzheim-Fünfstetten 5:0 (1:0). Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten war in Mauren zu sehen. Der erste Abschnitt war spielerisch ziemlich ausgeglichen, wobei die Platzherren drei hochkarätige Tormöglichkeiten ausließen. Nach dem Seitenwechsel dominierte der SVM.