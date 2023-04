SV Wörnitzstein-Berg dreht Rückstand in einen Sieg

Plus Im Bezirksliga-Spiel schlägt der SV Wörnitzstein-Berg den FC Maihingen mit 2:1. Der TSV Rain II geht nach einem späten Doppelschlag Meitingens leer aus.

Am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord am Donnerstagabend hat sich der SV Wörnitzstein-Berg nach Rückstand noch einen Sieg gegen Maihingen erarbeitet. Zuletzt hatte der SVW auch gegen Wertingen triumphiert. Weniger Glück hatte der TSV Rain II, der mit 2:3 gegen Meitingen unterlag.

SV Wörnitzstein-Berg – FC Maihingen 2:1 (0:1). Nach vier Minuten misslang ein Rückpass von Wörnitzsteins spielendem Co-Trainer Dominik Bobinger. In den zu kurzen Ball spritzte Maximilian Steger, dieser umkurvte den herauseilenden Torwart Müller und schob zum 0:1 ein. Danach war es ein Spiel, das durch sehr viel Ballbesitz der Hausherren bestimmt war. Nach zwölf Minuten auch die erste Chance für die Heimelf. Julian Schmidbaur schickte Bschor, dessen Flanke konnten weder Marks noch Zausinger über die Linie buchsieren. Danach gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten. Etwa durch Alexander Musaeus, der am Gästetor vorbeiköpfte.