SV Wörnitzstein-Berg fordert Landesliga-Absteiger Neuburg

Plus Die Bezirksliga-Partie stellt auch ein Duell zwischen einer starken Abwehr und einer besonders treffsicheren Offensive dar. TSV Rain II kann die Neun-Punkte-Woche voll machen.

Beim Duell Wörnitzstein gegen Neuburg trifft eine der besten Defensivmannschaften der Fußball-Bezirksliga auf eine der treffsichersten Offensiven. Welche Spielphilosophie sich durchsetzt, zeigt sich nach Ausgang der Partie am Sonntagabend.