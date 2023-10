Fußball

vor 31 Min.

SV Wörnitzstein-Berg II verspielt in Tagmersheim die Führung

Plus Zwei Tore Vorsprung reichen beim 4:4 nicht aus. Ederheim gewinnt Topspiel. 0:7-Klatsche für TKSV Donauwörth.

Der SV Wörnitzstein-Berg II hat sich für seinen Aufwand nicht belohnt. Die Mannschaft lag bereits mit 4:2 in Front, als sie noch zwei Treffer von Eintracht T.R.B. zum 4:4 hinnehmen musste. Im Spitzenspiel der beiden führenden Teams der A-Klasse Nord, Ederheim und Birkhausen/Munzingen, entführte die SpVgg verdient drei Punkte. Ein starker Torwart und etwas Glück verhalfen dem SC Wallerstein zum Punktgewinn in Schwörsheim.

Großsorheim/Hoppingen – BC Huisheim 3:2 (1:1). Das 0:1 durch Fabian Nesselthaler (27., Elfmeter) egalisierte Christoph Beck mit einem verwandelten Strafstoß in der 40. Minute. Jonas Ganzenmüllers 2:1 (76.) ließ die Hausherren jubeln, doch Tim Kannler traf in der 80. Minute zum 2:2. Die Hausherren steckten nicht auf. Jan Schmid mit seinem Tor zum 3:2 in der Schlussminute durfte sich am Ende als Matchwinner feiern lassen. Zuschauer: 80 (dz)

