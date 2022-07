SV Wörnitzstein-Berg macht die Auftaktpleite wett

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg setzt sich im Bezirksliga-Auswärtsspiel gegen den FC Horgau durch. Beim 0:1 müssen die Zuschauer bis zur 79. Minute warten, ehe ein Tor fällt. Ein Verteidiger der Gäste ist besonders fleißig.

Eigentlich hatten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schon auf ein Unentschieden eingestellt, da erzielte Timo Zausinger in der 79. Minute das goldene Tor, das den Gästen vom SV Wörnitztein-Berg die ersten drei Punkte der aktuellen Bezirksliga-Saison einbrachte.