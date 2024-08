Es läuft beim SV Wörnitzstein-Berg: Nach zwei Siegen zum Auftakt will der Fußball-Bezirksligist zum schweren Auswärtsspiel in Jettingen die positive Energie mitnehmen und den dritten Sieg in Serie einfahren. Anpfiff ist am Sonntag, 11. August, um 15 Uhr. Die Vorzeichen für einen weiteren Sieg stehen günstig, doch es wartet ein harter Gegner.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SVW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis