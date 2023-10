Fußball

SV Wörnitzstein-Berg: Ohne Vorgabe gegen Ex-Landesligisten

Plus Die Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg empfangen am Freitagabend den TSV Hollenbach. Was von den Spielern des SVW erwartet wird.

Am Freitagabend will der SV Wörnitzstein-Berg im Donauwörther Stauferpark seine Serie fortsetzen und auch gegen Landesligaabsteiger Hollenbach gewinnen.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Hollenbach (Freitag, 19 Uhr). Nach zuletzt zwei Siegen in Serie hat sich der SV Wörnitzstein-Berg als Verfolger von Spitzenreiter Wertingen vorerst etabliert. Punktgleich mit Stätzling liegt der SVW sieben Punkte hinter der Tabellenspitze. „Wir haben in den vergangenen beiden Spielen hinten wenig zugelassen und gerade gegen Günzburg effizient unsere Torchancen verwertet“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Nächster Gegner ist am Freitagabend im Donauwörther Stauferpark der Landesligaabsteiger aus Hollenbach. Der TSV steht aktuell nur auf Platz zehn und bleibt damit bisher hinter den eigenen Erwartungen. „Hollenbach ist ein schwerer Gegner, auch wenn die Tabelle aktuell etwas anderes aussagt. Der TSV tut sich nach dem Abstieg noch schwer, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Wir werden aber sicher nicht den Fehler machen und Hollenbach unterschätzen.“ Vielmehr benötige es von allen Spielern wieder eine Topleistung, um erneut Punkte mitzunehmen.

