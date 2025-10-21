SV Wörnitzstein-Berg übergibt 5300 Euro beim „Spieltag der Herzen“

Beim SV Wörnitzstein-Berg zeigte sich jüngst, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Im Rahmen des Bezirksligaspiels gegen den TSV Nördlingen II veranstaltete der Verein im Donauwörther Stauferpark den ersten „Spieltag der Herzen“, eine großangelegte Spendenaktion für die Donauwörther Organisation „Kinder wollen leben, spielen, lachen!“. Trotz einer deutlichen Niederlage für die Heimmannschaft verließen die Verantwortlichen das Stadion mit einem lachenden Auge.

„Es hat heute außer dem Fußball alles funktioniert“, äußerte sich David Rudolph, Vorstand Fußball des SV Wörnitzstein-Berg, sichtlich zufrieden. „Zwar hätten wir heute gerne gewonnen, aber ich verlasse das Sportgelände nach einer Niederlage erstmalig gut gelaunt.“

Bereitschaft zur Unterstützung beim SV Wörnitzstein-Berg ist groß

Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Spendenspieltag entwickelte Rudolph ursprünglich noch gemeinsam mit seinem Vorgänger als Vorstand Fußball, Alexander Hörmann, mit dem er die Veranstaltung federführend im Verein organisierte. Als die Idee im Verein präsentiert wurde, war die Bereitschaft zur Unterstützung sofort groß. Es entwickelte sich ein „Großes Miteinander“ über alle Sparten hinweg, ebenso wie im Sponsorenumfeld – hier hervorzuheben die Versicherungsagentur Ullmann aus Donauwörth welche maßgeblich bei der Durchführung und Organisation involviert war.

Zum Spendenspieltag strömten 450 Zuschauer in den Stauferpark, Sponsoren, aber auch Privatpersonen. Der Abend begann mit einem kleinen Empfang für die Spender. Oberbürgermeister Jürgen Sorré lobte in seinem Grußwort die Aktion sowie das Engagement aller Sponsoren.

„Spieltag der Herzen“ könnte jährlich etabliert werden

Der emotionale Höhepunkt des Abends fand direkt vor dem Anstoß statt: Die beeindruckende Spendensumme von 5.300 Euro konnte an die Organisation „Kinder wollen leben, spielen, lachen! e.V.“ übergeben werden. Martin Oberman, der 1. Vorsitzende des Vereins, bedankte sich beim SVW und allen Spendern und hob die Wichtigkeit solcher Aktionen für seine Organisation, die sich um krebs- und schwerkranke Kinder und deren Eltern kümmert, nochmals hervor.

Angesichts des großen Erfolgs und der positiven Resonanz ist es für die Verantwortlichen des SV Wörnitzstein-Berg vorstellbar, den „Spieltag der Herzen“ jährlich zu etablieren. Der Verein bedankte sich bei allen engagierten Helfern im Verein, die zum Gelingen dieses Herzensprojektes beigetragen haben, sowie bei allen Sponsoren. (AZ)