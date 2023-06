SV Wörnitzstein-Berg startet mit hochkarätigen Neuzugängen

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg steigt ins Training ein. Mit dabei sind einige Neuzugänge, die unter anderem Regionalliga-Erfahrung besitzen.

Nur drei Wochen Pause hatten die Bezirksliga-Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg und doch haben sie offenbar schon wieder richtig Lust zu kicken – und auf die neue Saison 2023/24. „Am Montag sind wir ins Training eingestiegen. Es war ja mächtig heiß, aber bis auf wenige Urlauber waren alle da – sogar ein noch verletzter Spieler hat vorbeigeschaut“, freut sich Fußball-Vorstand David Rudolph über die hohe Trainingsbeteiligung. Mit dem Verletzten ist Genrich Morasch gemeint, der noch an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. „Zum Ligastart ist er hoffentlich wieder dabei“, sagt Rudolph. Besonders freue er sich, dass Nico Steidle nun, ungefähr ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss, wieder mittrainieren könne. Auffällig beim Trainingsstart: Einiges ist neu beim SVW.

Da wäre einmal das neue Trainerteam: Dominik Bobinger war in der vergangenen Saison bereits Co-Trainer von Bernd Taglieber. Jetzt übernimmt er dessen Posten, nachdem Taglieber, wie berichtet, eine Pause vom Trainerjob einlegt. Bobinger zur Seite steht Michael Knötzinger als Co-Trainer, der vom TSV Rain nach Wörnitzstein gewechselt hat und – wie Bobinger – ebenfalls über Regionalliga-Erfahrung verfügt „Beide haben das Training super vorbereitet. Man spürt eine riesen Motivation bei ihnen“, freut sich Rudolph. Ebenfalls neu im Team sei Torwart-Trainer Markus Becht, der von Eggelstetten zum SVW wechselte, sowie Lukas Humbauer, der vormals Co-Trainer der zweiten Mannschaft des Stadtteilklubs war und diesen Job – neben Knötzinger – nun bei der ersten Mannschaft übernimmt.