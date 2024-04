Fußball

14:30 Uhr

SV Wörnitzstein-Berg steht vor Super-Heimspieltag

Der SV Wörnitzstein-Berg (am Ball: Blerand Kurtishaj) bestreitet am Samstag ein Bezirksliga-Heimspiel an ungewohnter Stelle: In Wörnitzstein wird gespielt, nicht im Stauferpark.

Plus Fußball-Bezirksliga: Der SVWB will auch in Wörnitzstein Heimstärke beweisen. Rains Zweite hofft gegen Tabellenführer Wertingen auf die Außenseiterchance.

Von Julian Pilz, Patrick Widinger

Der Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg spielt an diesem Samstag (17 Uhr) nicht im Stauferpark, sondern in Wörnitzstein. Doch auch dort will der SVW seine Heimbilanz ausbauen und den FC Horgau schlagen. Ganz anders sind die Vorzeichen bei den Rainern, die sich im Heimspiel gegen Spitzenreiter Wertingen (Sonntag, 15 Uhr) nicht allzu viel ausmalen können. Warum Trainer Hanfbauer dennoch zuversichtlich ist.

Beim SV Wörnitzstein-Berg läuft es derzeit: Vier Siege holte die Bobinger-Elf aus den vergangenen fünf Spielen, zuletzt einen 5:1-Kantersieg in Günzburg. „Wir sind gerade mehr als zufrieden, wie es läuft. Durch die guten Ergebnisse ist der Spaß natürlich in jeder Einheit zu spüren“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Am Wochenende trägt der Tabellendritte sein Heimspiel gegen Horgau in Wörnitzstein aus: „Wir haben einen großen Heimspieltag, bei dem alle drei Herrenteams nacheinander spielen. Idealerweise wollen wir hier natürlich neun Punkte in Wörnitzstein behalten. Ziel für die erste Mannschaft ist es, unsere starke Heimserie auch in Wörnitzstein fortzusetzen.“

