SV Wörnitzstein-Berg tut sich gegen das Schlusslicht schwer

Der SVW dreht einen Rückstand im Kreis-Derby gegen Nördlingen II in einen Sieg. Warum sich beim TSV Rain II Trainer Tjark Dannemann nach dem Horgau-Spiel ärgert.

Im Landkreisderby empfing der SV Wörnitzstein-Berg die zweite Garde des TSV Nördlingen im Donauwörther Stauferpark – und tat sich unerwartet schwer. Den Sieg machte der SVW erst in einer spannenden Schlussphase gegen das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bezirksliga klar. Den Sieg nicht über die Zeit bringen konnte der TSV Rain II, der beim FC Horgau noch den Ausgleich kassierte.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Nördlingen II 4:3 (1:2). Die Partie begann sehr zerfahren, das Spielgeschehen fand hauptsächlich im Mittelfeld statt und war von Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Nach 19 Minuten gingen die Gäste überraschend in Führung, Edgard Krez verlor den Ball im eigenen Strafraum, den Querball verwertete Maximilian Beck zum 0:1. In der 25. Minute fiel dann das 0:2. Ein Ball auf den zweiten Pfosten schob Kilian Reichert über die Linie. Nur zwei Minuten später fand Zausingers Eckball den Kopf von Alex Musaeus und der köpfte zum Anschlusstreffer für den SVW ein.