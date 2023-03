SV Wörnitzstein-Berg und TSV Rain II in der Außenseiterrolle

Plus Die beiden Bezirksligisten aus Wörnitzstein und Rain spielen gegen die Spitzenteams aus Günzburg und Aindling. Mit welchem Plan sie in die Spiele gehen.

Nach der Auftaktniederlage gegen Bubesheim ist der SV Wörnistzein-Berg beim Tabellenführer Günzburg gefordert. Der SVW geht als klarer Außenseiter ins Spiel gegen die stärkste Offensive der Liga. Mit Selbstbewusstsein aus dem jüngsten 4:3-Erfolg kann der TSV Rain II ins Heimspiel gegen Aindling gehen, wenngleich auch der Tabellenzweite eine schwere Aufgabe für die Tillystädter darstellt.

SV Wörnitzstein-Berg trifft auf beste Offensive der Liga

FC Günzburg – SV Wörnitzstein-Berg (Sa. 15 Uhr). Der SV Wörnitzstein-Berg geht mit einer Niederlage im Gepäck am Wochenende ins Duell mit Tabellenführer Günzburg. „Gegen Bubesheim haben wir in beiden Halbzeiten den Start verpennt. Wir waren in diesen Phasen leider nicht griffig genug in den Zweikämpfen. Mit zunehmender Spieldauer wurde das deutlich besser, trotzdem wirkten wir teilweise etwas gehemmt, das gilt es in Günzburg von Anfang an abzuschütteln“, sagt SVW Trainer Bernd Taglieber.

Beim Tabellenführer ist sein Team klarer Außenseiter. „In Günzburg wird es brutal schwer werden, die sind zu Hause noch ungeschlagen und in der Offensive eiskalt.“ Ängstlich dürfe sein Team nicht auftreten: „Wir müssen an uns und unsere Stärken glauben und wollen das Spiel so lange wie möglich offen gestalten, um im Idealfall zu punkten. Dafür brauchen wir aber eine Topleistung“, so Taglieber. Neben der Heimstärke steht beim FCG auch die beste Offensive der Liga.

Rains Trainer Tjark Dannemann: "Da gehen noch ein paar Prozent mehr"

TSV Rain II – TSV Aindling (So. 15 Uhr). Der TSV Rain II konnte im ersten Pflichtspiel 2023 überzeugen. Beim FC Gundelfingen II gewann die Mannschaft von Trainer Tjark Dannemann 4:3. Durch den Erfolg bleiben die Rainer zwar weiter auf Platz 13 der Bezirksliga, halten aber den Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle. „Die Mannschaft war griffig in den Zweikämpfen und hat am Ende verdient gewonnen“, analysiert Dannemann. Und dennoch: „Mir fehlt manchmal noch die Überzeugung. Da gehen noch ein paar Prozent mehr“, so der Trainer des TSV.

In seinem ersten Pflichtspiel an der Rainer Seitenlinie gelangen Dannemann direkt drei Punkte. „Ich hatte viel Spaß, auch wenn es deutlich hektischer ist als im Jugendbereich“, sagt er. Das Momentum aus dem Sieg über Gundelfingen soll auch im kommenden Spiel helfen. Der TSV Aindling ist zu Gast in Rain und bringt die beste Defensive der Liga mit. Der Tabellenzweite kassierte in 19 Spielen gerade einmal elf Tore.

Im ersten Rückrundenspiel ließ Aindling allerdings federn. Gegen den FC Maihingen gab es zum Auftakt ein 2:2-Unentschieden. „Aindling bringt sehr viel individuelle Qualität mit und wird voll auf Sieg spielen. Wir müssen dann einfach dagegenhalten und mit Leidenschaft verteidigen“, so Dannemann. Er habe gegen das Topteam der Bezirksliga Punkte im Visier. Hierfür sei es wichtig, im Kollektiv und kompakt in der Abwehr zu verteidigen. Im Gegenzug soll dann schnell umgeschaltet werden.

Für das kommende Spiel muss Dannemann auf Mittelfeldmann Robin Spieler und die Kühling-Brüder verzichten.