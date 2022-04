Fußball

17:30 Uhr

SV Wörnitzstein-Berg will den Spitzenreiter stürzen

Im Hinrundenspiel trennten sich der FC Stätzling (in Grün) und der SV Wörntizstein-Berg 2:2. Diesmal wollen die Wörnitzsteiner in Donauwörth den Heimvorteil nutzen und den starken FC Stätzling bezwingen.

Plus Im Stauferpark geht es am Samstag ins Spitzenspiel der Bezirksliga. Dabei könnte der SV Wörnitzstein-Berg Tabellenführer Stätzling vom Thron kicken.

Von Patrick Widinger

Die beiden besten Defensiven der Liga treffen am Samstag im Donauwörther Stauferpark aufeinander: Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg will dabei alles reinwerfen, um den aktuellen Tabellenführer FC Stätzling zu stürzen. Der abstiegsbedrohte FC Mertingen will beim Favoriten Hollenbach erneut überraschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen