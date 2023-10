SV Wörnitzstein-Berg will gegen Gersthofen zielstrebiger auftreten

Im letzten Spiel der Hinrunde will der SVW noch einmal alles geben. Mit Gersthofen rechnen die Fußball-Bezirksligisten mit einem starken Gegner.

Der SV Wörnitzstein-Berg spielt am Freitagabend zuhause gegen den TSV Gersthofen. Nach der Niederlage in Neuburg will der SVW offensiv wieder gefährlicher auftreten.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Gersthofen (Freitag, 19 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen will der SV Wörnitzstein-Berg im letzten Spiel der Hinrunde gegen den TSV Gersthofen noch einmal alles geben. „In Neuburg war nach fast 60 Minuten in Unterzahl nicht mehr viel zu holen für uns. Zudem waren wir wie im Spiel davor offensiv auch nicht gefährlich genug. Zuhause gegen Gersthofen wollen wir wieder zielstrebiger auftreten“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW.

Landesligaabsteiger Gersthofen, vor der Saison durchaus als Mitfavorit gehandelt, spielt bisher eine ausgeglichene Saison und steht folglich im oberen Tabellenmittelfeld. „Sie sind tatsächlich etwas holprig in die Saison gestartet, aber sie haben sich gefangen und sind mittlerweile wieder gut in der Liga angekommen“, so Schmidbaur. Ein leichter Gegner werde es sicher nicht. Mit Admir Omerbegovic hat der TSV zudem einen treffsicheren Goalgetter in seinen Reihen. Bereits acht Mal hat er in dieser Saison schon zugeschlagen. Auf ihn gelte es aufzupassen. Unabhängig vom Ausgang der Partie ist man beim SVW mit der bisherigen Saison zufrieden: „Wir sind sehr zufrieden mit der Hinrunde, natürlich wollen wir diese gerne mit einem Heimsieg abschließen, und dafür werden wir nochmal alles geben. Als vorgezogenes Fazit kann ich aber schon heute sagen, dass uns die Leistungen der Mannschaft in der Hinrunde zuversichtlich auf die Rückrunde blicken lässt.“ (wip)