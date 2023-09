Fußball

SV Wörnitzstein setzt auch auf den Heimvorteil

Plus Am Freitagabend unter Flutlicht will der SV Wörnitzstein-Berg seinen Heimvorteil im Stauferpark nutzen: Gegner ist der FC Günzburg, eines der Topteams der Liga.

Von Patrick Widinger

Der SV Wörnitzstein-Berg hat es vergangene Woche beim Topspiel in Wertingen verpasst, näher an den Tabellenführer heranzurücken, trotzdem steht der SVW weiterhin in der Spitzengruppe: „ Wertingen war an diesem Tag besser. Wir hätten in der ersten Halbzeit die Konter besser ausspielen müssen, um etwas mitzunehmen. Am Ende ging es aber in Ordnung, dass wir das Spiel verloren haben“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Am Freitagabend im heimischen Stauferpark kann es die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger im Verfolgerduell gegen den FC Günzburg besser machen.

„Ich denke die Niederlage in Wertingen wird uns nicht weiter beeinflussen, wir sind grundsätzlich gut drauf, haben allerdings gegen Günzburg keine einfache Aufgabe vor uns.“ Der Gegner sei so oder so unangenehm. In der vergangenen Saison spielten die Kreisstädter um den Aufstieg mit und auch in diesem Jahr zählt der FCG zu den Topteams der Liga.

