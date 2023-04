Fußball

SV Wörnitzstein-Berg will Siegesserie ausbauen

Ist Wörnitzstein für Jettingen auch am Samstag wieder so unaufhaltsam wie hier Dominik Bobinger beim 2:1-Hinspielsieg des SVW?

Plus Sechs Siege stehen für die Bezirksliga-Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg aus den vergangenen sechs Spielen zu Buche. Auch Rain II will die gute Form halten.

Nach sechs Siegen in Folge steht der SV Wörnitzstein in der Bezirksliga vor zwei richtungsweisenden Spielen innerhalb von drei Tagen. Gegen Jettingen und Stätzling geht es gegen direkte Konkurrenten im oberen Tabellendrittel. Der SVW kann befreit aufspielen, der eigene Anspruch sei aber größer geworden. Auch der TSV Rain II will die gute Form mitnehmen ins kommende Spiel. Beim SC Bubesheim haben die Tillystädter die Chance, ihre Position im Tabellenmittelfeld zu festigen – und Distanz zwischen sich und den Verfolger zu bringen.

SC Bubesheim – TSV Rain II (Samstag 15 Uhr)

Nach einem 2:0-Sieg des TSV Rain II gegen den FC Stätzling macht die Mannschaft von Trainer Tjark Dannemann einen Sprung auf den zehnten Platz in der Tabelle. Durch die drei Punkte setzen sich die Rainer von den Abstiegsplätzen ab. „Wir haben keine Chancen zugelassen und hochverdient gewonnen. Dennoch muss unsere Chancenverwertung noch besser werden. Wir brauchen aktuell noch zu viele Chancen, um Tore zu machen“, analysiert Dannemann. Mit seinem Doppelpack schießt sich Daniel Gerstmayer zum Mann der Stunde bei den Rainern. In den vergangenen drei Spielen erzielte der 19-Jährige fünf Tore. „Daniel hat viel Talent und Qualität. Er sammelt bei uns Spielpraxis und zeigt sich immer wieder sehr ehrgeizig. Für uns ist er offensiv ein extrem wichtiger Spieler“, so der Rainer Coach.

