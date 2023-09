Fußball

10:57 Uhr

SV Wörnitzsteinstein-Berg fährt zum Spitzenspiel nach Wertingen

Michael Knötzinger (in Rot) erzielte jüngst per Handelfmeter das 3:1 für den SV Wörnitzstein-Berg gegen Rain II.

Von Patrick Widinger Artikel anhören Shape

Am Freitagabend steigt in Wertingen das Topspiel Erster gegen Zweiter. Mit einem Sieg kann der SVW bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranrücken.

Nach zwei Siegen in Serie reist der SV Wörnitzstein-Berg selbstbewusst zum Topspiel nach Wertingen. „Die Stimmung ist natürlich super. Wir wollen uns aber nicht von unserer Linie abbringen lassen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. „Natürlich ist es immer besser, mit Selbstvertrauen in ein solches Spiel zu gehen. Unterschätzen werden wir Wertingen sicher nicht, auch wenn sie die letzten beiden Spiele nicht gewinnen konnten. Wir fahren zum Tabellenführer.“ Schlüssel zum aktuellen Erfolg beim SVW sei wie in den vergangenen Jahren auch die kompakte Defensive. Wertingen überzeugt bisher mit der besten Offensive der Liga um die beiden Torjäger David Spizert (acht Treffer) und Marcel Mayr (sechs Treffer). „Ganz klar, die Wertinger haben einen qualitativ sehr hochwertigen Kader und vor allem mit David Spizert einen sehr treffsicheren Torjäger in ihren Reihen. Da müssen wir aufpassen.“ Zum Topspiel wird eine stattliche Kulisse erwartet, doch damit konnte der SVW bereits vor zwei Wochen zu Hause im Derby gegen Rain hervorragend umgehen, wenn auch dieses Mal auswärts die meisten Anhänger die Heimelf anfeuern werden. „Ich gehe von vielen Zuschauern aus und mit dem Flutlicht wird das schon ein besonderes Spiel. Wir wollen das in positive Energie umwandeln und in Wertingen selbstbewusst auftreten und dann schauen wir, wozu es am Ende reicht“, so Schmidbaur.

Themen folgen