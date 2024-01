Taglieber übernimmt Trainerposten der SG Wolferstadt/Wemding

Nach dem Abgang in Bissingen wird "HP" wieder nahe der Heimat coachen. Mit ihm will die SG den Klassenerhalt sichern.

Hans-Peter Taglieber (43) wird neuer Trainer bei der SG Wolferstadt/Wemding. Seit Saisonbeginn waren Fabian Hasmiller und Stefan Fensterer die Interimstrainer der SG, jetzt können sie ihren Fokus wieder auf die Abteilungsleitung legen.

Fabian Hasmiller: „Wir sind froh, dass wir mit ‚HP‘ Taglieber einen Trainer gefunden haben.“ Der Deal kam durch einen externen Berater des Vereins zustande. „Es gab einige interessante Anfragen, aber die Heimatverbundenheit war ausschlaggebend für das Engagement. Ich freue mich sehr auf die interessante Aufgabe“, erklärt Taglieber. „HP“ war seit Sommer 2019 beim TSV Bissingen sehr erfolgreich mit der Meisterschaft in der vorigen Saison und dem lang ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse. Im Oktober folgte die Trennung.

Taglieber will mit Wolferstadt/Wemding den Klassenerhalt schaffen

Die Trainerkarriere des B-Lizenz-Inhabers begann 2016 beim SV Großsorheim als Spielertrainer, hier konnte er die Mannschaft zweimal vor dem Abstieg retten, einmal per Relegationsspiel. In den Jahren 2018 und 2019 war er eine Saison lang beim TSV Wemding als Abteilungsleiter und Trainer tätig. Das gemeinsame Ziel bei der SG Wolferstadt/ Wemding ist der Klassenerhalt. Zwölf Endspiele hat man vor der Brust. „Wir werden alles reinhauen und hoffen, dass wir personell wieder auf einige Rückkehrer bauen können“, so Taglieber. Trainingsstart ist am Samstag, 3. Februar, das erste Punktspiel gegen den FSV Flotzheim am 17. März. (jais)

